Fußball | Testspiele Lok Leipzig fügt Aue erste Niederlage zu Stand: 07.07.2023 21:22 Uhr

Der 1. FC Lok Leipzig hat am Freitagabend dem Drittligisten Erzgebirge Aue die erste Testspielniederlage zugefügt. Auch die Regionalligisten ZFC Meuselwitz, FSV Zwickau und Rot-Weiß Erfurt feierten Siege.

Der 1. FC Lok Leipzig hat nach der 1:3-Niederlage gegen die SpVgg Bayreuth wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der Regionalligist setzte sich am Freitagabend vor 1.367 Zuschauern im heimischen Bruno-Plache-Stadion mit 1:0 gegen Drittligist Erzgebirge Aue durch. Für die Veilchen war es die erste Niederlage in der Vorbereitung. In einem munteren Kick hatte Aue in der ersten Hälfte zwar mehr Spielkontrolle, doch Lok verbuchte die besseren Chancen. In der 40. Minute war es schließlich Farid Abderrahmane, der das Team von Trainer Almedin Civa in Führung brachte. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit, in der sechs personelle Änderungen beim FCE vorgenommen wurden.

Das Tor zum 1:0 für Lok Leipzig durch Farid Abderrahmane

Auch in der zweiten Hälfte wechselte Cheftrainer Pavel Dotchev kräftig durch. Kurz vor der 80. Minute sah es dann so aus, als drehten die Veilchen die Partie. Sean Seitz und Marcel Bär sind gleich an zwei Toren beteiligt, die allerdings beide Male wegen Abseits zurückgenommen wurden. Somit blieb es für den Favoriten beim 0:1. Am Samstag spielt der FCE erneut in Leipzig gegen Loks Regionalliga-Rivalen BSG Chemie.

Meuselwitz schlägt Eilenburg

Der ZFC Meuselwitz hat sein erstes Testspiel gewonnen. Die Zipsendorfer setzten sich vor heimischer Kulisse am Freitag gegen Regionalliga-Aufsteiger FC Eilenburg mit 2:0 durch. Der ZFC erwischte dabei einen Blitzstart und ging nach Vorlage von Amer Kadric in der 8. Minute durch Arlind Shoshi in Führung. Auch danach war Meuselwitz am Drücker, nutzte seine Chancen aber nicht. Nach der Pause wurde Eilenburg stärker. Benjamin Luis vergab jedoch in der 52. Und 84. Minute die Gelegenheit zum Ausgleich. Indes sorgte Florian Hansch (87.) mit einem Distanzschuss für die Entscheidung.

Zwickau gewinnt ersten Test

Auch der FSV Zwickau feierte im ersten Vorbereitungsspiel einen Sieg. Die Westsachsen setzten sich beim Kreisligisten MTV Langlingen mit 3:0 durch. In einer einseitigen Partie erzielten Emeraude Betani Baku (Foulelfmeter/4.), Mike Könnecke (67.) und Luis Klein (71.) die Tore für den Drittliga-Absteiger.

Rot-Weiß Erfurt siegt mit Mühe

Der FC Rot-Weiß Erfurt hatte ebenfalls Grund zum Jubeln. Allerdings erwies sich der Landesligist SSV Nörten-Hardenberg beim 5:3-Sieg als unbequemer Gegner. Nach einer 2:0-Führung durch Treffer von Michael Seaton und Kay Seidemann drehten die Niedersachsen auf und schenkten den Thüringern drei Buden ein. Romario Hajrulla, Noa-Gabriel Simic und Daniel Krasucki brachten Erfurt aber wieder in die Erfolgsspur.

red