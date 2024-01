HANDBALL | 2. BUNDESLIGA Kretschmer verlässt HC Elbflorenz nach neun Jahren Stand: 01.01.2024 20:50 Uhr

Im Sommer geht beim HC Elbflorenz eine Ära zu Ende. Mit Nils Kretschmer verlässt der momentan dienstälteste Profi den Verein nach neun gemeinsamen Jahren. Sein neuer Arbeitgeber steht bereits fest.

Nils Kretschmer ist aktuell der dienstälteste Profi des HC Elbflorenz. Im Sommer wird er diesen Status aber abgeben. Der 30-Jährige verlässt Dresden nach neun Jahren und wechselt innerhalb der 2. Bundesliga zum TV Großwallstadt.

Vertragsverhandlungen gescheitert

Dass Kretschmer den HC Elbflorenz nach so langer Zeit verlassen wird, bezeichnet der sportliche Leiter der Tiger, Rico Göde, in einer Vereinsmitteilung als "sehr schade". Verein und Spieler hatten sich zusammengesetzt, um über eine Vertragsverlängerung zu verhandeln. "Wir konnten allerdings keine Einigung über Nils sportliche Perspektive in den nächsten Jahren beim HCE erzielen", sagte Göde.

Der Sportliche Leiter des HCE, Rico Göde, als Zuschauer beim Spiel in Lübbecke

"Eine meiner schwersten Entscheidungen"

Auch für Kretschmer endet eine prägende Zeit. "Dresden und den HC Elbflorenz zu verlassen ist definitiv eine meiner schwersten Entscheidungen gewesen", erklärt der gebürtige Lübecker. Er sei "unglaublich dankbar" für die Jahre im Verein und habe auch zu Dresden eine besondere Beziehung aufgebaut. "Diese schöne Stadt ist einfach meine Heimat geworden."

Ein Aufstieg und viele Tore

Kaum ein anderer Spieler hat den HC Elbflorenz in den letzten Jahren so stark geprägt wie Nils Kretschmer. Der Rückraumspieler ist zur Saison 2015/16 aus Stuttgart nach Dresden gewechselt. Kretschmer war Teil der Aufstiegsmannschaft, die 2017 den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte. In 256 Pflichtspielen für die Tiger kommt er bisher auf 633 Treffer. In der laufenden Spielzeit kam der zwei Meter große Rückraumspieler bisher in allen 19 Partien zum Einsatz und erzielte 42 Tore

