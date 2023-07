Fußball | Regionalliga Keine Tore zwischen Chemnitz und Carl Zeiss Jena Stand: 29.07.2023 16:21 Uhr

Favorit FC Carl Zeiss Jena ist zum Auftakt der Fußball-Regionalliga-Saison nicht über ein Remis beim Chemnitzer FC hinausgekommen. Der neuformierte CFC zeigte eine behezrte Vorstellung.

Der Chemnitzer FC und der FC Carl Zeiss Jena haben sich zum Start in die neue Fußball-Regionalliga-Saison 0:0-Unentschieden getrennt. Näher dran am Erfolg war Außenseiter CFC, Aufstiegsanwärter Jena konnte sich auf Keeper Kevin Kunz verlassen. Die Thüringer warten seit 2005 auf einen Sieg an der Gellertstraße.

Chemnitz mit Chancen zur Führung

Jena begann offensiv und war auf ein schnelles Tor aus. Die ersten Minuten gehörten den Gästen. Dann kam der Außenseiter besser rein - und verpasste die Führung: Bei einem Angriff über links bediente Marius Schreiber in der Mitte Stephan Mensah, doch der traf die Kugel nicht (17.). In der vergangenen Saison war ihm auch nur ein Treffer gelungen.

Chemnitz zeigte nun eine beherzte Vorstellung, während Jena offensiv kaum einmal Räume und Anspielstationen fand. Bei einem Konter wehrte CFC--Schlussmann David Wunsch einen Flachschuss von Joel Richter ab (23.). Bis zur Pause bestimmte Chemnitz das Geschehen: Mit drei gelben Karten und drei weiteren Chancen zur Führung: Ein 17-Meter-Schuss des sehr freien Erlbeck flog drüber (39.). Jenas Torwart Kevin Kunz war bei einer Doppelchance nach einer Ecke auf dem Posten (45.).

Die 6.000 Zuschauer sahen eine kampfbetonte Partie. Hier kassiert der Chemnitzer Niclas Erlbeck (re.) Gelb.

Nach der Pause hatten die Gäste die Partie zunächst im Griff. Aus der Überlegenheit kam aber zu wenig heraus. Ging es Richtung Strafraum waren die Thüringer mit ihrem Latein oft am Ende. Eine Ausnahme bildete die 63. Minute, als Joel Richter mit einem abgefälschten Schuss von halbrechts David Wunsch zu einer guten Reaktion zwang.

Kunz in der Schlussphase hellwach

Gegen Ende wendete sich wieder das Blatt. Doch Kevin Kunz, einst selbst Stammtorwart an der Gellertstraße, ließ sich weder von Stagges Kopfball (84.) noch von Ampadus Aufsetzer (85.) und einem Freistoß von Felix Müller (87.) überwinden. Fast hätte Jena noch den Punch gesetzt, aber Joker Elias Löder ließ sich bei einem zwei-gegen-eins-Konter noch von Marius Schreiber einholen (89.). Schmerzhaft war die Partie übrigens für CFC-Coach Christian Tiffert. Der verletzte sich bei einem unabsichtlichen Zusammenprall mit einem Schiedsrichter-Assistenten in der ersten Halbzeit an der Nase.

Offensiv kam Jena nur selten gegen den CFC durch.

cke