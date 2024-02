Fußball | Regionalliga Kein Sieger: Spielverderber Eilenburg schockt Jena spät Stand: 27.02.2024 21:18 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat einen erneuten Dämpfer einstecken müssen. Beim FC Eilenburg sah das Team von Trainer Bürger schon wie der Sieger aus, musste allerdings kurz vor dem Abpfiff noch den 1:1-Ausgleich hinehmen. Dabei bewies Eilenburgs Co-Trainer Ronny Meißner, der den gelbgesperrten Chefcoach Sascha Prüfer vertrat, ein glückliches Händchen.

Jena dominiert - Löder trifft

Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und setzten die Hausherren unter Druck. Die erste gute Chance verbuchten dann auch die Jenaer in der 15. Minute durch Cemal Sezer, der nach einem langen Ball FCE-Keeper Luca Bendel umspielen wollte, aber dabei zu Fall kam. Der Referee entschied aber sofort auf Ecke, was nicht jeder Jenaer verstand. Im Anschluss wurde Eilenburg mutiger und agierte auf Augenhöhe. In der Offensive blieben die Gastgeber aber blass, da die letzte Genauigkeit fehlte. In der 34. Minute schlug der FCC sehenswert zu: Nach einer Kopfballablage von Sezer setzte Elias Löder die Kugel per Direktabnahme in die Maschen. Für den Jenaer war es der 14. Treffer in dieser Saison.

Moritz Kretzer (14, Eilenburg) und Lukas Lämmel (8, Jena) kämpfen um den Ball

FCC im doppelten Alu-Pech - Aldawoud erlöst Eilenburg

Nach dem Wechsel agierte Eilenburg offensiver, ohne jedoch zu gefährlichen Aktionen zu kommen. Jena lauerte auf Fehler und blieb mit schnellen Gegenstößen brandgefährlich. So hatte Löder in der 53. Minute Pech, als sein Schuss aus 20 Metern an den linken Pfosten knallte. In der 76. Minute war es erneut der Jenaer, der mit einem Schuss nahe der Strafraumgrenze am glänzend parierenden Bendel scheiterte. Auch in der 87. Minute lag das 2:0 für die Gäste in der Luft, als Sezer aus vollem Lauf wiederum nur den rechten Pfosten traf. Eilenburg steckte jedoch nicht auf und kämpfte weiter. Die Bemühungen belohnte schließlich der kurz zuvor eingewechselte Ibrahim Aldawoud, der in der 89. Minute nach einem Konter aus halbrechter Position den vielumjubelten Ausgleich markierte. Zwar warf der FCC nochmals alles nach vorn, doch ein letzter Schuss von Löder in der Nachspielzeit wurde von den Eilenburgern geblockt.

Stimmen

red