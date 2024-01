Fußball | 3. Liga Kein Sieger bei Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg Stand: 06.01.2024 15:58 Uhr

Dynamo Dresden führt in der Türkei gegen den eine Liga höher spielenden 1. FC Magdeburg lange, dann schlug der FCM doppelt zu. Der FC Erzgebirge Aue verlor seinen ersten Test des Jahres bei Hertha BSC.

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat während des Trainingslagers im türkischen Belek einen Achtungserfolg erreicht. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang trennte sich am Samstagnachmittag 2:2 von Zweitligist 1. FC Magdeburg.

Magdeburg mit Doppelschlag in der Verlängerung

Die Treffer für Dresden erzielten in dem auf drei Halbzeiten angesetztem Spiel Kapitän Stefan Kutschke (8. Minute) und Jakob Lemmer (54.). Magdeburgs Jonah Fabisch (109.) und der Ex-Dynamo Ahmet Arslan (110.) sorgten für den späten Ausgleich. Nicht eingreifen konnte Oliver Batista Meier. Der Rückkehrer vom SC Verl laboriert laut Vereinsangaben an einem Infekt. Ein Nachreisen in das neuntägige Trainingslager scheint ausgeschlossen, zumal sich Spieler und Verein intensiv um eine Trennung bemühen. Das zweite und letzte Testspiel im Trainingslager werden die Schwarz-Gelben am kommenden Mittwoch gegen den 1. FC Kaiserslautern absolvieren. Anstoß der Partie gegen den Zweitligisten ist 14.00 Uhr deutscher Zeit. Magdeburg trifft am Dienstag auf den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sf. Gheorghe und drei Tage später auf MTK Budapest.

Erzgebirge Aue verliert in Berlin

Der FC Erzgebirge Aue hat in einem Testspiel bei Zweitligist Hertha BSC mit 0:2 den kürzeren gezogen. Florian Niederlechner erzielte beide Tore für die Berliner. Die besten Chancen der Veilchen vergaben Sean Seitz und Maxi Thiel.

Omar Sijaric (11, Aue) im Duell mit zwei Berlinern.

dpa/red