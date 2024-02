Fußball | 3. Liga Kann sich Aue weiter heranpirschen? "Veilchen" zu Gast bei Spitzenreiter Regensburg Stand: 22.02.2024 15:50 Uhr

Den Derby-Erfolg gegen Dynamo Dresden im Rücken, Jahn Regensburg vor der Brust: Der FC Erzgebirge Aue fährt mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zum Spitzenreiter. Nur das "Veilchen"-Personal bereitet etwas Sorgen. SpiO bringt die Top-Partie im TV und Livestream. Zeitgleich will Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen punkten.

Eine größere Herausforderung kann es für den FC Erzgebirge Aue wohl nicht geben. Am Sonnabend (24. Februar) sind die "Veilchen" bei Drittliga-Primus SSV Jahn Regensburg gefordert. Mit einem vollen Erfolg würde sich die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev weiter an die Spitzengruppe heranpirschen. Ob das klappt, erfahren Sie im TV und Livestream bei Sport im Osten (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App). Anstoß im Jahnstadion Regensburg ist 14 Uhr.

Aue ohne Fünf in Regensburg

Das 2:1 gegen Dynamo Dresden im Rücken, den großen Jahn vor der Brust – für den FC Erzgebirge Aue geht es Schlag auf Schlag. Mit den Regensburgern unter Ex-Zwickau-Trainer Joe Enochs treffen die Lila-Weißen auf den nächsten Zweitliga-Aspiranten. Nach dem Erfolg im Sachsenderby strotzen die Auer vor Selbstbewusstsein und haben sich nunmehr auf sechs Punkte an den Relegationsplatz herangearbeitet.

FCE-Trainer Pavel Dotchev hat öfters Grund zur Freude. Sein Team richtet den Blick nach oben.

Allerdings wird die Vorfreude auf das Topspiel in der Oberpfalz etwas getrübt, da die "Veilchen" erhebliche personelle Sorgen haben. Tim Danhof und Omar Sijraric sind wegen ihrer Gelb-Sperren nicht dabei. Zudem fallen die verletzten Maximilian Thiel und Niko Vukancic sowie Linus Rosenlöcher nach seiner Knieoperation aus. Immerhin konnte Steffen Nkansah nach seiner Sprunggelenk-Verletzung wieder am Training teilnehmen. "Viel darf jetzt nicht mehr passieren", wird Coach Dotchev auf der FCE-Homepage zitiert.

Dynamos Punktevorsprung schmilzt - Rot-Weiss Essen im Anflug

Zeitgleich mit den Auern steht am Sonnabend das Duell der SG Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen an. Das Team von Markus Anfang hat seine Souveränität verloren und bewegt sich seit geraumer Zeit auf einer Berg- und Talfahrt. Der Vorsprung auf den Relegationsrang, den zurzeit der SSV Ulm 1846 (47 Punkte) einnimmt, ist auf zwei Zähler geschmolzen.

Die Niederlage in Aue wirkt immer noch nach, erzählte SGD-Coach Markus Anfang auf der Pressekonferenz. So habe es nach der Partie eine kurze Analyse gegeben, bevor "die Mannschaft in einen freien Tag ging. In der Trainingswoche wurde Wert auf Zweikampfverhalten und Durchsetzungsvermögen gesetzt, was im Aue-Spiel etwas fehlte". Gegen Essen müsse man sich "wieder rankämpfen", so Anfang. "Es nicht an der Zeit, den Fußball zu zelebrieren. Wir müssen einfach die Grundtugenden auf den Platz bringen und uns die Spiele hart erkämpfen."

Fragezeichen hinter Meier und Ehlers

Fehlen werden dem 49-Jährigen gegen Rot-Weiss neben den Langzeitverletzten auch Tony Menzel, der krank ist, sowie Tobias Kraulich, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. Innenverteidiger Lars Bünning muss seine Gelbsperre absitzen, Fragezeichen stehen zudem hinter den Verteidigern Jonathan Meier und Kevin Ehlers.

red