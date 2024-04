Boxen | Pressekonferenz Julian Vogel und der Traum vom "Wohnzimmer" Stand: 10.04.2024 13:49 Uhr

WM-Chance für Julian Vogel und dann in der Heimatstadt. Der Super-Weltergewichtler gab sich auf der Pressekonferenz in Aschersleben siegessicher. Auch Roman Fress steigt am Samstag in den Ring.

Aschersleben ist die Heimat von Super-Weltergewichtler Julian Vogel. Und am Samstag (ab 18:40 Uhr im Livestream/22:30 Uhr im TV & Stream) will der 21-Jährige hier seinen ersten Titel gewinnen. Es geht um die WBO-Junioren-Weltmeisterschaft und Vogel muss dafür den Belgier Jan Helin aus dem Weg räumen.

Julian Vogel: Kein Druck, eher Motivation

Druck verspürt der Schützling von Trainer Dirk Dzemski ob der erwarteten vollen Ballhaus-Arena nicht, eher Motivation: "Es ist doch mega, Zuhause zu boxen. Ich habe gar keinen Druck. Er ist ein guter Gegner, der bessere wird den Titel mit nach Hause nehmen." Wer das sein wird, da lässt Vogel keine Zweifel. Auch sein Trainer ist sicher, wer am Ende den Gürtel bekommt, warnt aber: "Für mich ist es ein ausgeglichener Kampf. Er hat mehr Meisterschaften und Runden geboxt und ist fast drei Jahre älter." Aber Julian habe sich weiterentwickelt und werde "eine tolle Leistung bringen".

Julian Vogel und Ulf Steinfurth

Jan Helin: "K.o. ist mir nicht wichtig"

Sein Gegner aus Belgien kam verspätet zur Pressekonferenz, sein Gepäck wurde nach dem Flug zunächst vermisst. In jenem Gepäck, da ist Helin sicher, werde sich am Sonntag der WBO-Gürtel befinden. Wie er den Kampf gewinnt, ist ihm egal. "Ich erwartet einen harten Kampf. Mein Plan ist simpel, einfach den Kampf gewinnen. K.o. ist mir nicht wichtig." Damit es nicht so kommt, dafür sollen die vielen Zuschauer in Aschersleben sorgen. Oberbürgermeister Steffen Amme verspricht: "Wir werden alles tun, dass der Titel in Aschersleben bleibt und das Ballhaus auch künftig die Heimstätte von Julian Vogel wird."

Jan Helin will den Gürtel mit nach Belgien nehmen.

Aufbaukampf für Roman Fress

Insgesamt stehen neun Kämpfe an, u.a. steigen Tom Dzemski (Görzig), Robin Rehse (Ballenstedt), Marlon Dzemski und Lara Ochmann im Ring. Im zweiten Hauptkampf trifft Roman Fress auf den in acht Kämpfen noch ungeschlagenen Enes Yardimci. Für den Cruisergewichtler aus dem SES-Boxstall ist es ein Aufbaukampf. "Es ist die Generalprobe vor einem nächsten großen Kampf", erklärte Promoter Ulf Steinfurth. Fress selbst gab zu, über den Gegner nicht viel zu wissen. "Er wird versuchen, Druck zu machen. Wenn nicht, mache ich Druck."

Roman Fress

rei