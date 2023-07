Fußball | 3. Liga Jörg Emmerich wird dauerhaft Co-Trainer bei Erzgebirge Aue Stand: 05.07.2023 15:56 Uhr

Nachdem Jörg Emmerich zuletzt für den Nachwuchs bei Erzgebirge Aue zuständig war, rückt er nun ins oberste Glied und wird zur neuen Saison Cheftrainer Pavel Dotchev assistieren.

Jörg Emmerich wird neuer Co-Trainer bei den Profis von Erzgebirge Aue. Das teilte der Drittligist am Mittwoch (05.07.2023) mit. Bereits seit 2020 ist der 49-Jährige für die U19 der Veilchen verantwortlich und soll nun zur kommenden Saison Cheftrainer Pavel Dotchev assistieren. Die Neubesetzung des Trainerpostens der U19 soll zeitnah erfolgen.

Emmerich Aufstiegsheld 2002

Emmerich schnürte einst selbst die Schuhe für Aue. Zwischen 2002 und 2008 stand der Mittelfeldspieler in über 174 Pflichtspielen auf dem Rasen. In der Aufstiegssaison zur 2. Bundesliga 2002/2003 war er unter Trainer Gerd Schädlich unverzichtbarer Leistungsträger und kam im 32 Partien zum Einsatz. Auch in den Folgejahren überzeugte er als Führungsspieler und wurde Kapitän. 2011 beendete er seine Karriere beim Chemnitzer FC.

Jörg Emmerich war jahrelang Kapitän bei Erzgebirge Aue.

Der gebürtige Hallenser hatte bereits in der vergangenen Saison interimsweise als Co-Trainer fungiert. Schon damals hatte sich Aues Sportchef Matthias Heidrich für Emmerich als Langzeitlösung auf dem Posten neben Dotchev starkgemacht.

Saisoneröffnung am 15. Juli

Aue startet am 4. bis 6. August in die neue Drittliga-Spielzeit. Die offizielle Saisoneröffnung findet am 15. Juli statt. In diesem Rahmen trifft das Team auf den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw.

jsc/pm