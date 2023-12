Fußball | 3. Liga HFC-Verteidiger Zieleniecki fällt bis Saisonende aus Stand: 18.12.2023 15:38 Uhr

Hiobsbotschaft vor Weihnachten beim Halleschen FC: Bei Innenverteidiger HFC-Sebastian Zieleniecki ist beim Drittliga-Spiel in Dortmund das Kreuzband gerissen.

Der Hallesche FC muss im Kampf gegen den Abstieg in der 3. Fußball-Liga ohne Abwehrspieler Sebastian Zielenicki auskommen. Das gab der HFC am Montagnachmittag bekannt. Der Innenverteidiger hat sich beim Spiel in Dortmund einen Kreuzbandriss zugezogen.

Nach einem nicht geahndeten Foulspiel verletzte er sich bereits in der 4. Minute. Bis zur Pause blieb der Pole sogar noch auf dem Platz, bevor die Schwere der Verletzung erkennbar wurde. Die Diagnose bestätigte sich am Montag, Zielenicki wird in dieser Woche operiert.

Saisonaus für Zielenicki

Der 28-Jährige war Ende August von Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach an die Saale gekommen. Er bestritt bislang elf Ligapartien für das Team von Sreto Ristic. Nach HFC-Angaben kann er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

cke