Fußball | 3. Liga HFC verlängert vorzeitig mit Coach Ristic Stand: 26.07.2023 18:26 Uhr

Der Hallesche FC will auf Kontinuität setzen. Für Beständigkeit soll HFC-Coach Sreto Ristić sorgen. Sein Vertrag wurde jetzt vorzeitig verlängert.

Der Hallsche FC hält langfristig an Coach Sreto Ristić fest. Der Vertrag des 47-jährigen Spielleiters, der im Februar an die Saale kam, wurde am Mittwoch (26. Juli) vorzeitig. Wie lange das neue Arbeitspapier gültig ist, gaben die Saalestädter auf MDR-Nachfrage nicht bekannt.

Seit seinem Amtsantritt führte Ristić den HFC aus dem Tabellenkeller, holte in 19 Partien im Schnitt 1,7 Punkte und sicherte sich mit seinem Verein den Sachsen-Anhalt-Pokal. "Wir freuen uns, den Weg mit Sreto langfristig fortzusetzen. Die Vereinsführung ist überzeugt, mit unserem Sportdirektor Thomas Sobotzik und unserem Trainer zwei ausgewiesene Experten unter Vertrag zu haben und dass beide dabei helfen werden, den HFC Schritt für Schritt weiter zu entwickeln", erklärt Vorstandsmitglied Jürgen Fox.

Sobotzik und Ristić arbeiteten schon bei Regionalliga-West-Vertreter Kickers Offenbach erfolgreich zusammen. Der Trainer freue sich laut Pressemitteilung über das entgegengebrachte Vertrauen und betone "seine Begeisterung, langfristig Teil des Halleschen Fußballclubs zu sein."

red/pm