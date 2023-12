Fußball | 3. Liga Hauptmann lässt Dynamo auf Bielefelder Alm jubeln Stand: 20.12.2023 21:13 Uhr

Die SGD hat das letzte Spiel des Jahres gewonnen. In einer Regenschlacht kurz vor Weihnachten hat sich die Anfang-Elf bei Arminia Bielefeld knapp durchgesetzt und geht mit einem guten Polster in die Winterpause.

Mit 1:0 (0:0) hat Dynamo am Mittwochabend (20. Dezember) gewonnen und den dritten Sieg in Folge geholt. Die Sachsen sind nach dem Sieg auf der Bielefelder Alm in einer komfortablen Situation im Aufstiegsrennen, mussten allerdings einen Rückschlag auf der Torwartposition hinnehmen.

Regenmassen fließen ab

Die Partie stand wegen des schweren Regens am Nachmittag kurz auf der Kippe. Schlimmer Erinnerungen an das Spiel in Saarbrücken kamen bei den Dresdnern hoch, doch das Wasser auf der Alm lief deutlich besser ab, als im Saarland. So konnte pünktlich angepfiffen werden und die Gäste gaben gleich die Richtung vor. Stefan Kutschke wurde freigespielt, ging bis an die Grundlinie, legte zurück auf Patrick Herrmann, der Jonas Kersken im Kasten der Arminen gleich auf die Probe stellte (2. Minute). Bielefeld ging mit viel Wucht in die Zweikämpfe, spielte lange Bälle ins Drittel der Dresdner und lief dann mit Mann und Maus an.

Im Regen von Bielefeld hat sich Dynamo Dresden knapp durchgesetzt.

Drljaca macht Fehler wieder gut

In der 12. Minute hätte das fast zum Erfolg geführt. Ein Pass von Jakob Lewald kam gefährlich kurz zurück zu Keeper Stefan Drljaca, der Manuel Wintzheimer in die Füße spielte. Doch der SGD-Schlussmann machte seinen Fehler wieder gut und rettete in höchster Not mit der Hand. Danach neutralisierten sich beide Teams lange. Tom Zimmerschied ging ins Dribbling, ließ zwei Gegenspieler stehen, doch den abgefälschten Schuss klärte Kersken mit einem starken Reflex (26.). In der 38. Minute spielte Lewald einen Traumpass über das ganze Feld zu Jakob Lemmer, der aus vollem Lauf die Flanke in die Mitte brachte, doch Niklas Hauptmann verpasste knapp. So ging es torlos in die Kabine.

Hauptmann lässt Dynamo jubeln

Nach der Pause passierte erst einmal wenig, bis sich Lemmer von rechts einen scharfen Ball flach in die Mitte brachte, den Kersken genau auf den Elfmeterpunkt legte, wo Kutschke wegrutschte und drüberzog (55.). Fünf Minuten später spielte Jonathan Meier am eigenen Strafraum einen Ball mit der Hacke, Fabian Kloß war dazwischen und schickte Nicklas Shipnoski, der zum Schuss ansetzte. Doch Jakob Lewald packte eine Monstergrätsche aus (60.) und verhinderte den Rückstand. Die nächste Chance gehörte Dynamo und die SGD nutzte sie. Eine Lemmer-Flanke kam genau richtig in die Mitte, Kutschke zog seinen Gegenspieler raus und von hinten rauschte Niklas Hauptmann an und beförderte die Kugel mit einem wuchtigen Kopfball in die Maschen (78.). Danach entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, in der Drljaca vom Feld musste (88.). Für ihn kam Dynamo-Eigengewächs Erik Herrmann zu seinem Profidebüt im Kasten der Dresdner. Bielefeld warf alles nach vorne, hatte aber nicht das nötige Fortune. So bauten die Sachsen ihren Punkterekord in der 3. Liga in einem Kalenderjahr auf 89 Punkte aus und stehen zehn Zähler vor dem dritten Tabellenplatz auf Rang zwei.