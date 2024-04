Fußball | 3. Liga Hallescher FC stellt Trainer Ristic frei – Reisinger übernimmt Stand: 01.04.2024 11:49 Uhr

Ein neuer Mann auf der Trainerbank soll den Halleschen FC retten: Nach "Sport im Osten"-Informationen wird der Drittligist noch am Montag die Trennung von Sreto Ristic verkünden. Es übernimmt Stefan Reisinger.

Mit einem Wechsel auf der Trainerbank wird der Hallesche FC versuchen, in den verbleibenden sieben Spielen den Drittliga-Abstieg zu verhindern. Nach Informationen von MDR-Sport im Osten soll noch im Laufe des Tages (1. April) die Freistellung des bisherigen Amtshinhabers Sreto Ristic verkündet werden. Auch sein Nachfolger steht demnach bereits in den Startlöchern: Dabei handelt sich um Stefan Reisinger, der bis Dezember 2023 Co-Trainer bei HFC-Ligarivale 1860 München und davor beim KFC Uerdingen tätig war. Eine offizielle Bestätigung der Klubverantwortlichen steht noch aus.

HFC fehlen zwei Punkte aufs rettende Ufer

Die Hallenser rutschten nach der jüngsten 0:2-Auswärtspleite bei Aufstiegsanwärter Jahn Regensburg mit 32 Punkten auf Abstiegsrang 17 mit zwei Punkten Rückstand auf den SV Waldhof Mannheim sowie vier Zählern auf Arminia Bielefeld. Beide Kontrahenten gewannen am letzten Wochenende.



Der 48-jährige Ristic hatte den Job im Februar 2023 von André Meyer übernommen und dem damals ebenfalls in Abstiegsnöte geratenen Klub die Klasse gesichert. Zudem gelang durch den Gewinn des FSA-Pokals der Einzug in den DFB-Pokal. Zuletzt hatte sich Halle in Thale souverän für das Halbfinale des Landespokals qualifiziert.

Stefan Reisinger fungierte bis Ende letzten Jahres als Co-Trainer bei 1860 München.

Reisinger: Fußballlehrer mit Profi-Erfahrung

Ex-Profi Reisinger, der im Laufe seiner Karriere über 300 Spiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga für Freiburg, Düsseldorf, Fürth, Burghausen und 1860 absolvierte, ist frisch gebackener UEFA-Pro-Lizenzinhaber. Er schloss u.a. gemeinsam mit Chemie-Trainer Miroslav Jagatic den zurückliegenden DFB-Fußballlehrer-Lehrgang erfolgreich ab.



Nun soll der 42-Jährige die Saalestädter zum Klassenerhalt führen. Der HFC ist seit dem Aufstieg 2012 durchgängig ein Teil der 3. Liga und aktuell hinter Wehen Wiesbaden und dem VfL Osnabrück auf Rang drei der ewigen Tabelle.

red