Sachsen-Anhalt-Pokal Hallescher FC müht sich zum Sieg gegen Halberstadt

Nach dem enttäuschenden Abstieg aus der 3. Liga hat sich der Hallescher FC immerhin die Teilnahme am DFB-Pokal 2024/25 gesichert. Im Landespokal-Finale gegen Germania Halberstadt tat sich der HFC allerdings sehr schwer.

Nach der enttäuschenden Drittliga-Saison, die mit dem Abstieg des Halleschen FC endete, hat die Mannschaft von Trainer Stefan Reisinger immerhin den Landespokal gewonnen. Der HFC setzte sich am Samstag (25. Mai 2024) vor 5.715 Zuschauern im eigenen Stadion mit 4:2 (0:1) nach Verlängerung gegen Germania Halberstadt durch.



Der Oberligist präsentierte sich in Spiellaune und ging durch ein Eigentor von Niklas Landgraf in Führung (39.). Diese behauptete die Germania-Elf von Manuel Rost bis zur 90. Minute, doch dann köpfte Jannes Vollert das 1:1. In der Verlängerung hatte Halle mehr Körner und traf noch dreimal.

