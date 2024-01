Fußball | 3. Liga Hallescher FC: Kreuzer nach Krebserkrankung zurück im Teamtraining Stand: 03.01.2024 16:54 Uhr

Niklas Kreuzer ist wieder gesund. Nur wenige Monate nach seiner Krebsdiagnose ist er zurück beim Halleschen FC.

Niklas Kreuzer ist ein knappes halbes Jahr nach seiner Krebsdiagnose ins Mannschaftstraining des Fußball-Drittligisten Hallescher FC zurückgekehrt. Das teilten die Saalestädter am Mittwoch mit. In der ersten Übungseinheit nach dem Jahreswechsel am Mittwoch feierte der 30 Jahre alte Verteidiger sein Comeback im Mannschaftskreis. Kreuzer hatte im vorigen August die Diagnose Hodenkrebs erhalten und war seitdem ausgefallen.

"Seine Rückkehr ist nicht nur ein Sieg über die Krankheit, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung und Inspiration für uns alle", schrieb der HFC in der Mitteilung. Trotz seiner Genesung wird Kreuzer noch einige individuelle Einheiten absolvieren, seine Gesundheit stehe weiterhin an erster Stelle.

Kreuzer schon vor Wochen mit Vorfreude

Kreuzer selbst war schon vor Wochen nach Beendigung der Chemotherapie wieder angriffslustig. "Die Vorfreude auf mein Comeback treibt mich jeden Tag an. Ich freue mich enorm, mich ab sofort wieder hauptsächlich auf den Fußball konzentrieren zu dürfen", sagte der Abwehrspieler nach den ersten Läufen und Stabilisierungsübungen.

Ab Freitag bestreitet der HFC ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei. Dort steht am 12. Januar ein Testspiel gegen den Chemnitzer FC auf dem Programm. Wie das Personal des Tabellen-17. zum Pflichtspielauftakt am 20. Januar gegen den FC Ingolstadt aussehen wird, ist noch unklar. Sportdirektor Thomas Sobotzik hatte in der Winterpause angekündigt, sich von fünf Spielern trennen zu wollen. Zugleich ist der Club auf der Suche nach einem Innenverteidiger.

dpa