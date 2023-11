3. Liga Hallescher FC klettert nach Sieg gegen Viktoria aus Abstiegszone Stand: 05.11.2023 21:37 Uhr

Der Hallesche FC hat gegen Viktoria Köln nach Rückstand noch gewonnen. Damit kletterte die Ristic-Elf aus der Abstiegszone. Die Saalestädter zeigten eine starke Vorstellung und feierten ihren dritten Sieg in acht Tagen.

Der Hallesche FC hat zum Abschluss des 14. Spieltags in der 3. Liga nach Rückstand einen 2:1 (0:1)-Sieg gegen Viktoria Köln gefeiert. Damit kletterte die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic auf den 16. Tabellenplatz und lässt die Abstiegszone hinter sich. Nach dem 3:2-Erfolg beim SSV Ulm und dem 6:0-Kantersieg im Landespokal gegen den MSV Börde gelang dem HFC zudem wettbewerbsübergreifend der dritte Sieg in acht Tagen.

Marseiler bringt Viktoria in Führung

Die Gastgeber, deren Coach Ristic die gleiche Startelf wie vor einer Woche in Ulm auf das Feld schickte, begannen mutig und spielfreudig. Erich Berko schickte Dominic Baumann auf die Reise, der schlug noch einen Haken und prüfte Viktoria-Torwart Ben Voll (3.). Von den Kölnern kam zunächst wenig - dann parierte Moritz Schulze, der erneut den erkrankten HFC-Stammkeeper Sven Müller zwischen den Pfosten ersetzte, gegen Luca Marseiler (23.).

Zugleich offenbarten die Gäste große Lücken im Abwehrverbund, dadurch kam der HFC zu weiteren Möglichkeiten durch Baumann (24.), Tunay Deniz (25.) und Berko (26.). Doch dann der Schock für die Hallenser: Donny Bogicevic trieb einen Kölner Konter voran und setzte dann Marseiler genau im richtigen Moment in Szene - und der blieb ganz cool vor Schulze und erzielte das 0:1 (36.). So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.

Berko erzielt Traumtor, Eitschberger dreht das Spiel

Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb der HFC aktiv. Aljaz Casar köpfte nach Eckball knapp vorbei (49.), Julian Eitschberger prüfte Voll mit zwei Distanzschüssen (59./60.). Schließlich belohnten sich die Hallenser mit einem absoluten Traumtor: Voll unterlief eine Fehlpass, Casar schaltete schnell und bediente Berko, der aus 30 Metern einfach mal abzog und den Ball über den verdutzten Voll hinweg zum 1:1 ins lange Eck wuchtete (64.).

Damit war der HFC zurück - und drehte das Spiel schließlich komplett: Eitschberger zog nach Doppelpass aus 20 Metern ab und traf in seinem insgesamt dritten Versuch zur verdienten 2:1-Führung (76.). Der eingewechselte Marco Wolf hatte sogar die Chance zum dritten Tor (82.). In der Schlussphase versuchten die Kölner noch einmal alles, doch David Philipp und André Becker vergaben die letzten Möglichkeiten in der Nachspielzeit.

---

mze