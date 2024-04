Basketball | DBBL Halbfinal-Aus mit Applaus – GISA Lions MBC verliert Drama gegen Alba Berlin Stand: 14.04.2024 21:18 Uhr

Der Gisa Lions MBC ist ganz nah dran, Spiel vier in der Playoff-Halbfinalserie gegen Alba Berlin zu erzwingen. Doch in dramatischen Schlusssekunden zieht der Favorit den Kopf aus der Schlinge und stoppt die Hallenserinnen.

Als die dritte und entscheidende Niederlage für den Gisa Lions MBC in dieser Playoff-Halbfinalserie der DBBL gegen Alba Berlin besiegelt war, flossen Tränen. Doch die stehenden Ovationen der Zuschauer in der Weißenfelser Stadthalle sowie die Bronzemedaillen für eine bärenstarke Saison hatten sich die Spielerinnen von Trainer Timur Topal auch trotz des denkbar bitter mit 65:68 (35:32) ausgegangenen Nervenkrimis verdient.

Cousseins-Smith trifft einen Wimpernschlag zu spät

Knapp 13 Sekunden vor Schluss setzte Laura Schinkel einen freien Dreier aus der rechten Ecke auf den Ring – der knapp verpasste Treffer hätte die Hallenserinnen wohl vorentscheidend mit vier Punkten in Führung gebracht. Stattdessen blieb Alba-Guard Deeshyra Thomas im Anschluss vier Mal in Folge eiskalt von der Freiwurflinie – dazwischen unterlief MBC-Forward Taylah Simmons ein folgenschwerer Ballverlust. Das Drama auf die Spitze trieb dann Kapitänin Joyce Cousseins-Smith, die den allerletzten Wurf ihrer Karriere aus fast neun Metern tatsächlich noch versenkte, jedoch den Ball einen Wimpernschlag zu spät in die Schlusssirene hinein aus den Händen gab. Es wäre das 68:68 und damit die Verlängerung gewesen.



Über die gesamten vorangegangenen 40 Minuten war es ein intensives Duell auf Augenhöhe, in dem nicht zuletzt auch immer wieder die Gisa Lions Akzente setzten. Allen voran brachte Topscorerin Taylor Robertson (22 Punkte) den Hauptrundenmeister aus der Hauptstadt wiederholt zum Verzweifeln. Das Highlight dabei: Ihr grandioser Buzzerbeater aus unmöglicher Position zur 35:32-Halbzeitführung der Gastgeberinnen. Doch am Ende zog Alba das Glück auf seine Seite.

Lions-Coach Topal: "Ich bin sehr stolz"

"Es erfordert 40 Minuten nahezu Perfektion, um hier bestehen zu können – und wir haben es geschafft. Es ist ein Korb, der den Unterschied macht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht", untertrich Topal nachher im Interview bei Sport im Osten. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, da kann sich keiner etwas vorwerfen lassen. Es war ein tolles Spiel, es war eine tolle Saison."

mhe