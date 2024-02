"Grenzen überschritten" Essens Felix Götze fassungslos über einige Dynamo-Fans Stand: 26.02.2024 16:00 Uhr

Rot-Weiss Essens Felix Götze hat nach dem Drittliga-Spiel bei Dynamo Dresden das Verhalten einiger Dynamo-Anhänger scharf kritisiert. Nach seiner Kopfverletzung sei er "beleidigt und bespuckt" worden. In einer Reaktion am Montag entschuldigte sich Dynamo Dresden für "unschöne Szenen" am Spielfeldrand. Inzwischen ermittelt der DFB.

Felix Götze, Bruder des einstigen WM-Siegtorschützen Mario, hat mit Fassungslosigkeit auf die Vorkommnisse beim Fußball-Drittliga-Spiel seines Klubs Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden (2:2) reagiert. "Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fußballkarriere geweint. Nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden. Es gibt Grenzen und die wurden gestern leider überschritten", schrieb Götze am Sonntag (25.02.2024) auf Instagram.

Der 26-Jährige war am Sonnabend mit einer blutenden Platzwunde auf einer Trage vom Platz gebracht worden. Daraufhin war er mit "Auf-Wiedersehen-Rufen" aus dem Dynamo-Fanblock verabschiedet worden. Auch mussten ihn die Sanitäter mit Regenschirmen vor Wurfgeschossen aus der Kurve schützen.

Götze: "In jedem Trikot steckt ein Mensch!"

"Ich liebe diesen Sport und ich schätze alle Fans, denn ohne euch wäre der Fußball nicht das, was er ist", schrieb Götze weiter: "Aber, bei allen Emotionen, dürfen gewisse Grenzen einfach nicht überschritten werden - das war gestern leider der Fall. In jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch!" Götze hatte sich kurz vor Schluss bei einer Rettungsaktion verletzt. Er stieß dabei mit dem Dresdner Jakob Lemmer zusammen und wurde daraufhin mit einer Platzwunde vom Platz getragen.

"Weitere Untersuchungen gingen glücklicherweise ohne Auffälligkeiten aus", schrieb RW Essen am Sonntag auf Instagram. Götze wandte sich an seine Helfer: "Ein großes Dankeschön auch an alle Betreuer und Ärzte, die mich gestern in Dresden versorgt haben."

Felix Götze (re.) war mit dem Dresdner Jakob Lemmer (li.) zusammengeprallt.

Dynamo entschuldigt sich: "Reaktionen entsprechen nicht unserer Haltung"

In einer Stellungnahme von Montagmittag (26.02.2024) entschuldigte sich Dynamo Dresden für die "unschönen Szenen am Spielfeldrand". David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei Dynamo, wird in der Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: "Die aufgetretenen Reaktionen entsprechen nicht der Haltung, für die wir als Sportgemeinschaft stehen möchten. Bei aller sportlicher Rivalität sollte in jeder Situation, insbesondere bei Verletzungen der Spieler, der Fairplay-Gedanke auf und neben dem Platz im Vordergrund stehen. Wie in unserem Leitbild verankert, wollen wir respektvoll, menschlich und fair auftreten. Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Felix Götze für die Vorfälle entschuldigen und hoffen, dass er nach der Behandlung im Krankenhaus gesundheitlich wieder in guter Verfassung ist."

DFB ermittelt gegen Dynamo

Inzwischen hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Ermittlungen gegen Dynamo aufgenommen. Das teilte der Verband am Montag mit. "Ich kann bestätigen, dass der DFB-Kontrollausschuss diesbezüglich mittlerweile ein Ermittlungsverfahren gegen Dynamo Dresden eingeleitet und den Verein zur Stellungnahme angeschrieben hat. Übrigens auch wegen der abgebrannten Pyrotechnik in der ersten Halbzeit", sagte ein DFB-Sprecher.

dpa/red