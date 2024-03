Basketball | DBBL Gisa Lions nach Galaauftritt im Playoff-Halbfinale Stand: 30.03.2024 21:03 Uhr

Der Wahnsinn geht weiter: Die Gisa Lions stehen im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. In Nördlingen erwischte das Team von Trainer Timur Topal einen Sahnetag und punktete sogar dreistellig.

Der Gisa Lions MBC hat nach einer Galavorstellung das Playoff-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Das Team von Trainer Timur Topal setzte sich im vierten Spiel der Serie "Best of Five" bei den Angels aus Nördlingen mit 100:65 durch und feierte damit den dritten Sieg.

Vor 440 Zuschauern ließen die Löwinnen nie Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Parket gehen wird. Bis zur Pause schraubte Halle das Ergebnis bereits auf 53:28 und leistete sich auch in der zweiten Halbzeit keinen Hänger. Taylah Simmons (23), Laura Schinkel (15), Anissa Pounds (11), Taylor Robertson (12) und Joyce Cousseins-Smith (10) punkteten doppelt.

Halbfinale gegen Alba Berlin

Bereits am kommenden Freitag kommt es im Semifinale zum Duell mit Alba Berlin. Die ersten beiden Spiele finden in der Hauptstadt statt. Am 14. April erwarten die Lions dann ab 18:30 Uhr in Weißenfels die Berlinerinnen im Anschluss an das Bundesligaspiel der Männer des MBC.

red/pm