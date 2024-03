Basketball | DBBL Gisa Lions MBC will Saison veredeln – Kapitänin Cousseins-Smith geht von Bord Stand: 20.03.2024 09:51 Uhr

Am Freitag gilt es für die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC: Im Playoff-Viertelfinale geht es gegen die Angels Nördlingen. Für Kapitänin Joyce Cousseins-Smith werden es ganz besondere Spiele.

Wenn am kommenden Freitag (22.03.2024) die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC ins Playoff-Viertelfinale starten, beginnt für eine Hallenser Spielerin eine Abschiedstour. Kapitänin Joyce Cousseins-Smith kündigte im Gespräch mit der "Mitteldeutschen Zeitung" an, nach den Playoffs ihre sportliche Karriere zu beenden. Die 35-Jährige begründet den Schritt mit Knieproblemen. Die möchte auch nach ihrer aktiven Karriere "noch viele Jahre gesund weiterleben".

Joyce Cousseins-Smith ist Führungsspielerin und Leistungsträgerin des Gisa Lions MBC und wird ihre Karriere nach den DBBL-Playoffs beenden.

Cousseins-Smith hinterlässt große Lücke

Seit Januar 2023 spielt die Französin für die Gisa Lions, ist eine Säule des Teams und mitverantwortlich für die starken Leistungen in der Hauptrunde. Halle landete auf DBBL-Rang vier. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Cousseins-Smith legte 71 Assists für ihre Mitspielerinnen auf, so viele wie niemand im Team. Auch ihre 202 erzielten Punkte können sich sehen lassen, beste Werferin war Courtney Warley mit 241 Zählern, sie sicherte den Löwinnen auch 166 Rebounds.

Courtney Warley (im Vordergrund) war beste Lions-Werferin der DDBL-Hauptrunde.

Pokalfinalist Nördlingen vor unsicherer Zukunft

Auf diese Fähigkeiten wird es für das Team von Trainer Timur Topal auch am Freitag ankommen, wenn mit Nördlingen das zweite Überraschungsteam der Liga zum ersten Playoffspiel an die Saale kommt. Die Angels standen am vergangenen Wochenende ganz dicht am größten Erfolg der Vereinsgeschichte, verpassten um zwei Sekunden den Pokalsieg gegen Titelverteidiger Hannover.

Alles in Butter, könnte man meinen. Doch Nördlingen droht nach der Saison das Bundesliga-Aus. Grund ist die von der DBBL beschlossene Professionalisierung der Liga. Es geht um deutsche Nachwuchsarbeit, einen hauptamtlichen Jugendtrainer und zu optimierende Rahmenbedingungen. Kaum zu stemmen für Nördlingen bei einem Etat von gut 300.000 Euro.

Meret Kleine Beek und Erika Davenport (v.l.) im Hauptrundenspiel in Halle, das Nördlingen für sich entscheiden konnte.

Halle: Freitag alle in Blau zu den Löwinnen

Doch zunächst stehen die Playoffs an. Erstmals wird das Viertelfinale in der Serie "Best of Five" ausgespielt. Da sich der Gisa Lions MBC am letzten Hauptrunden-Spieltag dank eines Sieges in Nördlingen noch auf besagten vierten Platz geschoben hatte, würde Halle im Falle eines nötigen fünften Spieles Heimrecht genießen. Für Freitag hat der Verein alle Fans aufgerufen, in Blau in die heimische SWH.arena zu strömen.

rei