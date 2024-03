Basketball | DBBL Gisa Lions MBC startet mit Sieg in die Playoffs Stand: 22.03.2024 22:15 Uhr

Die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC haben das erste Spiel des Playoff-Viertelfinales gegen die Angels Nördlingen für sich entschieden.

Der Gisa Lions MBC ist mit einem 87:74 (43:39)-Sieg gegen Nördlingen in die K.o.-Phase der Meisterschaft gestartet. Am Freitagabend (22.03.2024) zeigte das Kollektiv von Timur Topal eine geschlossene Teamleistung, alle eingesetzten Spielerinnen verbuchten mindestens einen Punkt.

Beste Werferin bei Halle war Taylah Rose Simmons mit 21 Punkten und einer 100-prozentigen Freiwurfquote (7 von 7). Fünf weitere Hallenserinnen kamen auf eine zweistellige Zähler-Ausbeute.

Im dritten Viertel zieht der MBC davon

Der MBC lag in den Anfangsminuten mit drei Punkten in Rückstand (2:5/3. Minute), konnte dann aber die Führung an sich reißen und schnell ausbauen (14:5/6. Minute). Doch die Gäste kamen noch einmal zurück, Mitte des zweiten Abschnitts lagen die Bayerinnen wieder vorne (22:25/13.). Doch Halle traf im Anschluss wieder besser und ging mit einem Vier-Punkte-Polster in die Halbzeit.

Im dritten Viertel baute das Topal-Team die Führung Stück für Stück auf 14 Zähler aus (62:48/27.). Diesen Vorsprung brachte der MBC schließlich ohne größere Probleme durch den Schlussabschnitt und führt damit in der "best-of-five"-Serie mit 1:0. Das nächste Spiel ist am Sonntag wieder in Halle.

___

rac