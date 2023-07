Fußball | Saisonvorbereitung Generalprobe geglückt: Jena schlägt Hessenpokalsieger Frankfurt Stand: 23.07.2023 17:00 Uhr

FC Carl-Zeiss Jena hat die Generalprobe vor dem Start der Regionalliga bestanden. In der PSD-Arena in Frankfurt gewann der Thüringenmeister mit 2:1 (1:1) gegen den Regionalliga-Südwest-Vertreter FSV.

Trainer René Klingbeil testete noch einmal fleißig, ließ drei der vier Jenaer Neuzugänge von Beginn an ran. Joshua Endres, Joel Richter und Elias Löder verstärkten allesamt die Offensive.

Dahlke staubt ab

Die Gäste aus Jena waren früh gefordert, ein gefährlicher Angriff wurde vereitelt (7.). Nach einem Kopfball von Löder sowie einem Nachschuss von Marcel Hoppe bekam Jan Dahlke den dritten Ball. Der wuchtige Abschluss landetete in den Maschen - 1:0 (19.). Ein Ballverlust im Mittelfeld leitete einen Angriff des FSV ein. Kunz war gefordert, blieb gegen Jihad Boutakhrit jedoch chancenlos. Er glich zum 1:1 für den FSV aus (28.). Kurz vor der Pause hatte die Klingbeil-Elf Glück nicht in Rückstand zu geraten, das Aluminum rettete den 1:1 Halbzeitstand.

Erneute Jenaer Führung

Die Thüringer Offensive offenbarte auch in Hälfte zwei viele Aktionen. Lukas Lämmels Pass auf Löder führte zur nächsten Großchance, diesmal Aluminiumglück für Frankfurt. Der Hessenpokalsieger baute nicht ab, ließ jedoch in der 75. Minute eine Doppelchance liegen. Sieben Mal wechselte Klingbeil in dieser Phase des Spiels. Auch Pasqual Verkamp betrat den Rasen und sorgte nach seiner Einwechslung mit einem Sonntagsschuss aus 23 Metern für die erneute Jenaer Führung (79.). Trotz weiterer Chancen der Gäste blieb es beim 2:1.

Carl-Zeiss Jena hat den letzten Test der Saisonvorbereitung bestanden. Am Samstag (29. Juli) wartet zum Auftakt der Chemnitzer FC, wir begleiten die Partie ab 14 Uhr (live im MDR-Fernsehen und im Ticker in der SpiO-App).

