Fußball | Regionalliga FSV Zwickau von Altglienicke abgefertigt Stand: 22.10.2023 15:48 Uhr

Der FSV Zwickau hat das dritte Regionalliga-Spiel in Folge verloren. Während die Westsachsen gegen die VSG Altglienicke in der ersten Hälfte lange mithalten konnten, spielten die Berliner in Durchgang zwei Katz und Maus mit der Zwickauer Defensive. Am Ende stand eine deutliche 0:5 (0:2)-Niederlage zu Buche.

Trainer Rico Schmitt nahm zwei Veränderungen in der Startaufstellung vor. Philipp Heller ersetzte den verletzten Sandro Sengersdorf, Jahn Herrmann begann für Lucas Will im Angriff. VSG-Trainer Karsten Heine veränderte seine Startaufstellung auf vier Positionen. Jacob Engel und Jonas Dirkner unterstützten statt Tobias Gunte und Luca Marino die Defensive. Ex-Dynamo Akaki Gogia lief anstelle von Ali Abu-Alfa auf. Außerdem blieb Cemal Sezer für Anthony Roczen zunächst auf der Bank.

Der FSV begann mit viel Ballbesitz und Ruhe im Spielaufbau. Zwickau gelang es so, den Ball lange in den eigenen Reihen zu halten. Die ersten Annäherungsversuche starteten jedoch die Gäste. Kilian Senkbeil unterband mit seiner Grätsche einen ersten Querpass am Fünf-Meter-Raum von Gogia und verhinderte ein frühes Gegentor (23.). Die Offensivaktionen der Heimmannschaft beliefen sich unterdessen auf zahlreiche Konterversuche, die von der Altglienicker Defensive ohne Mühe unterbunden werden konnten. Der FSV riskierte in dieser Phase des Spiels wenig, verteidigte bis zur kurz vor Ende der ersten Hälfte dafür souverän.

Nachdem das Zwickauer Bollwerk lange standhielt, brach Gogia in der 40. Minute den Bann. Sein direkter Freistoß aus 17 Metern ließ das Netz zappeln (1:0). Nicht nur die FSV-Mauer überwand er sehenswert, auch der Zwickauer Keeper Lucas Hiemann hatte keine Chance. Gogias Torjubel sorgte daraufhin für Wirbel, nachdem er Küsschen in Richtung der Zwickauer Fans verteilte, die eigentlich an seine Familie auf der Tribüne adressiert waren. Trotzdem kassierte der Mittelfeldmann für die Provokation eine Gelbe Karte.

Keine fünf Minuten später legten die Gäste nach. Per Konter steuerte Altglienicke mit viel Tempo auf den Zwickauer Strafraum zu. Martin Kobylanski wurde mit einem Doppelpass in Szene gesetzt. Senkbeil kam dazwischen und startete einen Klärungsversuch, der jedoch Tolcay Cicergi vor den Spann fiel. Ohne Mühe versenkte der VSG-Toptorjäger das Spielgerät ins rechte untere Eck – 2:0 (45.).

Akaki Gogia bejubelt sein Traumtor.

Viel Wille, wenig Erfolg

Nach Wiederanpfiff riskierte die Heimmannschaft mehr und geriet in eine kurzzeitige Sturm- und Drangphase. Die beste Chance hatte Philipp Heller auf dem Fuß. Nach einem gescheiterten Klärungsversuch landete die Kugel beim Mittelfeldmann, der den Schuss jedoch knapp über die Querlatte setzte (67.). In der 84. Minute ließ Hiemann Roczens Versuch nur abprallen. Cigerci kam selbst nicht zum Nachschuss. Stattdessen legte er auf den eingewechselten Paul-Vincent Manske zurück, der auf 3:0 erhöhte.

Daraufhin fand der FSV Zwickau nicht mehr in die Partie. Stattdessen spielte Cemal Sezer Katz und Maus mit der Verteidigung der Westsachsen. Nach einer Ecke von Cigerci reihte sich Sezer erst per Kopf in die Torschützenliste ein (86.), bevor er frei vor Hiemann den Doppelpack zum 5:0 schnürte (89.).

Am 12. Spieltag gastiert der FSV Zwickau am Reformationstag in Meuselwitz (31. Oktober, 13 Uhr). Altglienicke empfängt am Freitag, den 27. Oktober um 19 Uhr den Chemnitzer FC.

