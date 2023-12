Fußball | Regionalliga FSV Zwickau mit Last-Minute-Pleite gegen den BFC Dynamo Stand: 15.12.2023 21:15 Uhr

In der regulären Spielzeit zwischen dem FSV Zwickau und dem BFC Dynamo bekamen die Fans in der Zwickauer GGZ-Arena nur wenige Highlights geboten. Doch in der Nachspielzeit ging es richtig zur Sache - mit dem schlechteren Ende für den FSV.

Nach dem umjubelten Erfolg gegen den 1. FC Lok Leipzig am vergangenen Spieltag ist der FSV Zwickau am Freitag (15.12.) auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Gegen den BFC Dynamo kam die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt nicht über ein 0:1 (0:0) hinaus. Das Ergebnis ist ärgerlich für die FSV-Elf, denn bis kurz vor Abpfiff sah alles nach einem gerechten Remis aus.

Zwickau und der BFC schenkten sich nicht über 90 Minuten und darüber hinaus.

Doch dann gab es ein Missverständnis zwischen Maximilian Somnitz und FSV-Keeper Lucas Hiemann bei einer Rückgabe, was Vasileios Dedidis das späte 1:0 ermöglichte (90.+2). Zwickau hatte zuvor selbst große Chancen. Die beiden besten vergab Yannic Voigt, einmal in Halbzeit eins per Flachschuss und einmal nach dem Seitenwechsel per Kopf. Am Ende des Spiels kochten die Emotionen noch einmal hoch. Ergebnis: Einmal Gelb-Rot, zweimal Rot.

Gegen Ende und nach Abpfiff des Spiels wurde es noch richtig bunt auf dem Rasen.

In der Tabelle liegt Zwickau nach der Pleite weiter auf dem 16. Platz, der BFC ist Zweiter.

Stimmen zum Spiel

