DFB-Pokal der Frauen FC Carl Zeiss Jena hofft auf Rekord gegen Bayern München

Schon zum sechsten Mal heißt es im DFB-Pokal der Frauen Jena gegen Bayern München. Am Dienstag reist der Deutsche Meister zum Viertelfinale an die Saale. Der FCC schoss sich mit einem Erfolg in einem Prestigeduell warm.

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena gehen als krasse Außenseiterinnen in das DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag (05.03.2024) gegen Meister Bayern München. Das Team aus Thüringen liebäugelt mit einem neuen Zuschauerrekord vor heimischer Kulisse. Die Begegnung gegen den Bundesliga-Tabellenführer gibt es ab 18:30 Uhr im Live-Ticker in der SpiO-App.

Zuschauerrekord steht bei 2.713

Am Sonnabend tankte der FCC mit einem 3:1 zum Rückrundenauftakt gegen Turbine Potsdam Selbstvertrauen und verbesserte sich in der Zweitliga-Tabelle auf Rang vier: "Wir haben allen gezeigt, dass wir da sind. Mehr mussten wir nicht machen. Und jetzt sind wir bereit für Bayern", sagte Torschützin Josephine Bonsu dem MDR. Es gelte nun gut zu regenerieren, fügte Trainer Florian Kästner hinzu: "Es ist ein Zusatzspiel gegen Bayern München Der Fokus liegt auf der Liga. Aber ich traue unseren Mädels alles zu. Ich hoffe, dass viele Leute kommen."

Jenas Zuschauerrekord zu Hause steht bei 2.713. So viele kamen 2010 zum 3:0-Halbfinal-Sieg des USV gegen die SG Essen-Schönebeck ins Uni-Sportzentrum. Bisher sind für das Bayern-Gastspiel 2.500 Karten verkauft. Es steigt im großen Ernst-Abbe-Sportfeld, das nun als "ad hoc Arena" firmiert.

Bayern in der Bundesliga noch ungeschlagen - sechstes Pokalduell

Die Münchnerinnen sind in der Bundesliga mit einem Punkt Vorsprung auf Pokalsieger Wolfsburg Spitzenreiter. In 14 Partien ist das Team des Norwegers Alexander Straus ungeschlagen. Die Bayern holten elf Siege und drei Remis. Das Double ist noch möglich. Allerdings geht das nur über den VfL Wolfsburg, der den Pokal neun Mal in Folge gewann und seit 2013 in diesem Wettbewerb ungeschlagen ist.

Fünfmal trafen Jena und die Bayern-Frauen im Pokal bisher aufeinander. Die Thüringerinnen hatten immer das Nachsehen. Im Viertelfinale 2022 endete es für Jena mit einem 1:9 heftig.



