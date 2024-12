Fußball | Bundesliga Fehlende Spieler gegen fehlende Leichtigkeit – RB Leipzig und Frankfurt im Déjà-vu-Duell Stand: 13.12.2024 15:45 Uhr

Gerade eineinhaln Wochen ist es her, als sich RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal trafen. Nun kommt es in der Bundesliga zum erneuten Duell. Beide Teams beschäftigen gleiche und ganz neue Themen.

"Ganz anders ist es nicht. Es ist derselbe gegnerische Trainer, dieselbe Mannschaft, sie werden sicher mit der gleichen Idee spielen" – wenn Marco Rose auf das anstehende Bundesliga-Spiel am Sonntag (15. Dezember, 19.30 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) gegen Eintracht Frankfurt blickt, beschleichen den Trainer von RB Leipzig Déja-vu-Gefühle.

Szene aus dem Pokalspiel: SGE-Keeper Trapp faustet eine Ecke raus.

Rose: "Weiß nicht, ob Frankfurt mit Rachegelüsten kommt"

Denn das jüngste Aufeinandertreffen mit der Eintracht ist gerade einmal neun Tag her. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gastierte das Team von SGE-Coach Dino Toppmöller in Leipzig – RB beendete damals eine schwarze Serie von wettbewerbsübergreifend sechs Spielen ohne Sieg mit einem wuchtigen 3:0.



"Wir wissen, wo sie hinwollen, welche Spieler sie suchen, welche Räume sie suchen, wo sie stark sind, wie sie ihre Tore machen. Das wissen wir. Das wissen sie auch von uns", beschreibt Rose die spezielle Herausforderung von zwei Begegnungen in so kurzer Zeit. "Ich weiß nicht, ob Frankfurt mit Rachegelüsten kommt. Da treffen zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander, die beide ihre Themen haben."

RBL-Coach Rose: Wir wissen, wo sie stark sind"

RBL: Ein Rückkehrer, zwei neue Ausfälle

Leipziger Parallelen zum Pokalspiel finden sich im Personal – oder besser im fehlenden Personal. Roses Team stellt sich nach wie vor aufgrund vieler Verletzungen praktisch von selbst auf. Eine gute Nachricht hat der Coach immerhin: "Chad hat heute das erste Mal wieder voll mittrainiert, damit ist er zumindest eine Option für die Bank", berichtet der 48-Jährige vom Genesungszustand seines Abwehrspielers El Chadailla Bitshiabu. "Das ist erstmal schön." Dafür fehlen aber zwei andere Spieler. Im defensiven Mittelfeld ist Arthur Vermeeren gesperrt und Amadou Haidara "wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen", berichtet Rose.

RB- Winterneuzugänge? "Werden uns zusammensetzen"

Über das Frankfurt-Spiel hinaus beschäftigen sich Rose und Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer daher mit Verstärkungen in der Winterpause. "Der Kader hat immer noch die richtige Größe. Aber ab vier, und wir sind im Moment bei acht bis zehn Spielern, die fehlen, bekommt jeder Kader der Welt ein Thema", rechtfertigt Rose die Kaderzusammenstellung vor der Saison und kündigt an: "Wir werden uns auf jeden Fall zusammensetzen."

Frankfurt: Drei Spiele in Serie ohne Sieg

Zusammensetzen wird sich die sportliche Führung auch bei Eintracht Frankfurt. Denn bei der SGE läuft es derzeit nicht mehr so leicht wie noch vor zwei Wochen. Der SGE ist die Leichtigkeit abhanden gekommen. Nach der Pokalniederlage in Leipzig kam der Bundesliga-Zweite gegen den FC Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus. Am Donnerstag (12. Dezember) schließlich kassierte das Toppmöller-Team in der Europa League beim 2:3 in Lyon die erste Europapokal-Niederlage der Saison.

Torjäger Marmoush für Leipzig geschont

"Wir müssen an diesen Themen arbeiten. Heute haben wir schlecht verteidigt, müssen wir ehrlicherweise sagen", erklärte Sportvorstand Markus Krösche nach der Lyon-Niederlage im RTL-Interview. Krösche hob die Moral der Mannschaft hervor. Derweil sieht Toppmöller keine Erschöpfungsprobleme. "Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass wir irgendwo müde sind oder dass wir auf dem Zahnfleisch gehen. Eher im Gegenteil. Wir hatten schon noch was im Tank, um dann zuzulegen."

Die Niederlage in Leipzgi war für Frankfurt da erste von drei Spielen in Serie ohne Sieg.

Zum Beispiel durch Top-Torjäger Omar Marmoush. Den schonte Toppmöller in Lyon lange Zeit, um ihm für das Spiel in Leipzig "auch mal eine Verschnaufpause zu geben". Als Marmoush dann reinkam, erzielte er kurz darauf den 2:3-Anschluss und unterstrich damit seine Bedeutung für die Eintracht.

"Ambitionierte Teams mit ihren Themen"

Für beide Teams ist das Duell am Sontag wichtig, um nicht abzurutschen. Frankfurt droht der Verlust von Tabellenplatz zwei, RB könnte aus den Champions-League-Plätzen fliegen. Oder, wie Rose sagte: "Da treffen zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander, die beide ihre Themen haben."

Dirk Hofmeister