Fußball | Testspiele FCM und HFC siegen - Pleite für Lok Stand: 04.07.2023 22:22 Uhr

Dritter Sieg im dritten Testspiel: Der 1. FC Magdeburg hat seine weiße Weste in der Saison-Vorbereitung behalten. Jubeln durfte auch der Hallesche FC, während Lok Leipzig erstmals verlor.

Zweitligist 1. FC Magdeburg hat auch das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Gegen den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke siegten die Elbestädter auf einem Nebenplatz der heimischen MDCC-Arena mit 2:0 (1:0). Silas Gnaka (22., Elfmeter) und Luc Castaignos (78.) trafen am Dienstag vor 900 Zuschauern für den FCM.

Magdeburg begann im Tor mit U19-Torwart Robert Kampa, weil mit Dominik Reimann, Neuzugang Julian Pollersbeck und Noah Kruth gleich drei Keeper fehlten. Ansonsten setzte Trainer Christian Titz auf eine gemischte Startelf aus bekannten Kräften und neuen Spielern.

Nur wenige Chancen im ersten Durchgang

Der FCM hatte Probleme mit dem Umschaltspiel der Gäste, ging aber per Handelfmeter in Führung. Dennoch wirkte der Regionalligist bis zur Pause zielstrebiger, brachte aber keine hundertprozentige Torchance zustande. Zur zweiten Halbzeit tauschte Magdeburg komplett durch, wechselte auch den vom Hamburger SV umworbenen Daniel Elfadli ein.

Die ohnehin temporeiche Partie legte nun noch zu und beide Seiten kamen auch zu Abschlüssen, sodass sich Kampa auch noch auszeichnen konnte. Nach einer Ecke erhöhte Castaignos per Kopf zum Endstand. Am Mittwoch reist der FCM ins Trainingslager im österreichischen Fieberbrunn. Für zwei Testspiele im Rahmen des Camps am 8. und 13. Juli stehen die Gegner noch nicht fest.

HFC gewinnt gegen Sangerhausen

Der Hallesche FC hat ebenfalls den nächsten Testspielsieg eingefahren. Gegen Verbandsligist VfB Sangerhausen gelang ein 5:1 (4:0)-Erfolg.

Nach 20 Minuten gelang Dominik Baumann vor rund 1.000 Zuschauern im Friesenstadion der erste Treffer für den Drittligisten, nur vier Minuten später legte Jordi Wegmann nach. Ein zweiter Treffer von Baumann (42.) und einer von Besar Halimi (45.) sorgten für den Halbzeitstand. Nach der Halbzeit und einem kompletten Wechsel beim HFC gelang Nachwuchsspieler Jonas Marx der letzte Treffer des HFC (50.). Für die Gastgeber war Kevin Schäffner erfolgreich (52.).

Lok verliert gegen Drittliga-Absteiger

Seine erste Niederlage in der Vorbereitung musste Regionalligist Lok Leipzig einstecken. Das Team von Almedin Civa unterlag der SpVgg Bayreuth mit 1:3. Die Franken waren vor allem in der ersten Hälfte feldüberlegen und führten dank zwei Treffer von Jann George (6./21.). Nach ein paar Wechseln zur Halbzeit gelang Djamal Ziane im Vogtlandstadion in Plauen der Anschlusstreffer (57.). Doch keine zehn Minuten später stellte Marco Stefandl den alten Abstand wieder und damit auch den Endstand her.

___

dpa