Fußball | 2. Bundesliga FCM-Sportchef Schork: "Hatten kein Interesse an Boyd" Stand: 11.01.2024 22:02 Uhr

Beim 1. FC Magdeburg ist nach dem Transfer von Tobias Müller vorerst kein weiterer Neuer zu erwarten. Das sagte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork im Trainingslager in der Türkei. Auch ein Ex-Hallenser sei kein Thema gewesen. Schon aufgrund der Bedingungen.

Spektakuläre Neuzugänge hatte Otmar Schork, der Sport-Geschäftsführer von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg, beim Pressegespräch nicht im Köcher. Dafür sprach er in einer Hotel-Lobby beim Trainingslager in Side (Türkei) ab und an mit dem Schalk im Nacken. Seine Worte wurden begleitet von leiser Chillout-Musik aus der Hotel-Bar.

"Wenn wir einen Neuen gefunden hätten, dann würde ich es jetzt sofort sagen", so der 66-Jährige auf die Frage nach einem Neuzugang. Es gebe auch kein "heißes Eisen" an der Transferfront. Er selbst netzwerke hier viel, kein Wunder, jede Menge Berater schwirren gerade in der Gegend herum, aber: "Wir wollen ja keinen Berater verpflichten." Es müssten Spieler her, die zum FCM genau passten.

Terrence Boyd kein Thema für den FCM

Keiner davon war offenbar Angreifer Terrence Boyd. Der Ex-Hallenser war auf dem Markt und wollte den 1. FC Kaiserslautern verlassen. "Wir hatten kein Interesse an Boyd", sagte Schork: "Ich kennen da die Internas. Terrence Boyd wollte aus der Region Heidelberg nicht weg, von daher stellte sich das Thema auch nicht." Der 32-Jährige wechselt nun zum abstiegsgefährdeten Drittligisten SV Waldhof Mannheim, Sportchef dort ist Schork-Sohn Tim (33).

Müller soll dem Aufbauspiel gut tun

Einer, der der gepasst hat, ist Rückkehrer Tobias Müller. Der ehemalige Kapitän wurde von Zweitliga-Konkurrent SC Paderborn zurückgeholt. Schork betrachtet ihn als "weitere Alternative" und hofft darauf, dass man mit Müller die Art und Weise des eigenen Spiels verbessern kann. Er sei auch ein Vorgriff auf die nächsten Jahre. Beim vom Hamburger SV in der Sommerpause umworbenen Sechser Daniel Elfadli glaubt der Manager an eine kurzfristige FCM-Zukunft, zumal die Leistungen von Elfadli in der Hinrunde "durchwachsen" gewesen seien.

FCM-Trainer Christian Titz und Tobias Müller (re.)

Halbouni im Probetraining bei Vancouver

Ein Magdeburger Ersatzspieler ist nach Marbella gereist. Dort absolviert Belal Halbouni ein Probetraining bei den Vancouver Whitecaps. Der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga hält dort ein Trainingslager ab. Der gebürtige Kanadier Halbouni kam 2022 von Werder Bremen II und ist nach Verletzungen beim FCM noch ohne Einsatz in der ersten Mannschaft.

Testleistungen sieht Schork "durchwachsen"

Vor dem dritten Testspiel am Freitag gegen MTK Budapest bewertet Otmar Schork das Trainingslager mit gemischten Gefühlen: Die Rahmenbedingungen hätten gepasst, die Leistungen in den beiden Tests gegen Dynamo Dresden (2:2) und den rumänischen Erstligisten Sepsi OKS (1:2) seien aber "durchwachsen" gewesen. Es habe wieder individuelle Fehler, die zu Gegentoren führtenm gegeben. Und hochkarätige Chancen seien erneut nicht genutzt worden. So gesehen ist der FCM schon wieder im Zweitliga-Modus.

