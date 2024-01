Fußball | Regionalliga FC Eilenburg startet mit Niederlage ins neue Jahr Stand: 27.01.2024 15:05 Uhr

Nach gefühlt ewiger Zeit stand für den FC Eilenburg wieder ein Punktspiel auf dem Programm. Beim SV Babelsberg 03 hatte die Mannschaft von Sascha Prüfer Chancen zur Führung, verlor am Ende aber knapp mit 0:1.

Eilenburg und Trainer Sascha Prüfer starten mit einer Punktspiel-Niederlage ins neue Jahr.

Lang ist’s her, als die beiden Kontrahenten ihr letztes Punkspiel absolvierten. Babelsberg war zuletzt am 24.11.2023 am Ball (2:3 beim Berliner AK). Die Eilenburger konnten zumindest einmal im Dezember (16.12.) spielen und fingen sich im Ilburg-Stadion ein 0:2 gegen Ligaprimus Greifswalder FC ein.

Solide erste Hälfte - Eilenburg mit Chancen zur Führung

Bei den Eilenburgern feierte Neuzugang Luca Bendel seine Premiere. Er stand von Anfang an zwischen den Pfosten und machte seine Sache richtig gut. Nur einmal musste er hinter sich greifen. Der 20-Jährige hatte einige brenzlige Situationen zu überstehen und war in der ersten Halbzeit stets auf dem Posten. Eilenburg stand gut gestaffelt, mehr Spielanteile hatten die Babelsberger. In der siebten Minute konnte sich Bendel zum ersten Mal beweisen und entschärfte einen Schuss von Daniel Frahn. Die Gastgeber versuchten es immer wieder mit langen Bällen, die die FCE-Defensive aber sicher klären konnte.

Es dauerte bis zur 20 Minute, als plötzlich die Eilenburger zu einem Hochkaräter kamen. Nach einem Eckball stieg Kilian Zaruba hoch und köpfte Gordon Büch an, der den Einschlag geradeso verhindern konnte. Fast die Führung für die Blau-Roten, die ganz in weiß spielten. Kurz danach hatten aber auch die Potsdamer eine dicke Chance, Illir Qela köpfte haarscharf drüber. Die Gäste aus der Muldenstadt hielten sich weiterhin wacker und versuchten es mit Nadelstichen. Fünf Minuten vor der Pause hatte Tim Bunge eine Möglichkeit. Er nahm aus 20 Metern Maß, in letzter Sekunde warf sich ein Babelsberger dazwischen und vereitelte die Chance.

Babelsbergs Steinborn macht den Unterschied

Nach der Pause schalteten die Babelsberger einen Gang höher, Eilenburg versuchte es mit Kontern. Und wieder war es Bunge, der mit einem raffinierten Schlenzer (52.), der knapp am langen Pfosten vorbeistrich, für Gefahr sorgte. Den Treffer erzielten dann aber die Hausherren fünf Minuten später. Nach einem Abspielfehler der FCE-Kicker kam Matthias Steinborn über links und schob die Kugel flach zur Babelsberger Führung ein.

Jetzt war eine Reaktion der Eilenburger angesagt. Die Prüfer-Schützlinge fighteten unverdrossen weiter, allein an der Präzision im Abschluss haperte es. So lief die Uhr gnadenlos runter und Eilenburg musste die vierte Saison-Niederlage auf fremdem Platz hinnehmen.

