Fußball | Regionalliga FC Eilenburg mit Personalsorgen ins erste Heimspiel Stand: 02.08.2023 17:40 Uhr

Bühne frei für die zweite Eilenburger Saison in der Regionalliga Nordost! Der Rückkehrer will nach der Auftaktpleite in Greifswald am Freitagabend im Ilburg-Stadion den SV Babelsberg ärgern. Die (personellen) Vorzeichen dafür stehen allerdings schlecht.

27 Spieler stehen im Kader des Regionalliga-Rückkehrers FC Eilenburg, doch auch beim Heimspiel-Auftakt am Freitagabend (19 Uhr im im Live-Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) wird Trainer Sascha Prüfer Mühe haben, den Kader voll zu bekommen. "Die Personallage verbessert sich unwesentlich", sagte der 36-Jährige im Interview mit Sport im Osten zähneknirschend. Heißt konkret: Außer Philipp Sauer, der aus dem Urlaub zurück ist, bereichert keiner das Team. Die Verletztenliste ist lang – ellenlang. Manchmal herrscht bei den Feierabend-Fußballern mehr Betrieb im Physiozimmer als auf dem Trainingsplatz.

Sorge um verletzte Neuzugänge

Vor allem in der Offensive fehlen erneut die Alternativen. Dabei waren Dervis Erkan (kam von Carl Zeiss Jena) und Christopher Bibaku (VFC Plauen) doch eigentlich zum Toreschießen verpflichtet worden. Bibaku schleppte jedoch eine Verletzung an der Achillessehne aus Plauen mit und Erkans Schmerzen beim Umgang mit dem Ball waren zuletzt derart stark, dass nun ein MRT-Termin Aufschluss über die Verletzung geben muss.

Neben den beiden Angreifern wird auch Michael Schlicht weiter fehlen. Der 29-Jährige ist einer der Erfahrensten im Team der Nordsachsen, vor einiger Zeit schnupperte er beim FSV Zwickau sogar Drittligaluft. Seine Ruhe am Ball und die gefährlichen Standards wird der FCE im Haifischbecken brauchen. Momentan machen dem Sechser aber muskuläre Probleme einen Strich durch die Rechnung. Auch die jungen Wilden Pascal Sauer, Niklas Borck, Hugo Jung und Nils Tzeuschner sind verletzungsbedingt keine Option. Innenverteidiger Raimison dos Santos wird die Hinrunde nach einem Achillesssehnenriss komplett verpassen.

Änderungen sehr wahrscheinlich

Trotz des personellen Engpasses wird Prüfer die Startelf verändern. Die erste Halbzeit in Greifswald war taktisch und spielerisch enttäuschend. Erst die Einwechslung von Kilian Zaruba, der kurz vor dem Saisonstart vom ZFC Meuselwitz kam, brachte mehr Stabilität. Der Linksbeiner dürfte eine Option von Beginn an werden. "Wir müssen uns gute Gedanken machen, wie wir Babelsberg Punkte abknöpfen können", sagte Prüfer.

Beim 2:1-Auftaktsieg der Filmstädter gegen den ZFC Meuselwitz war ein Eilenburger Spion live dabei – und der sah das, was Prüfer ohnehin wusste: Babelsberg setzt auf hohes Angriffspressing, überragende Physis und die nötige Portion Härte in den Zweikämpfen. Die Mannschaft aus Potsdam ist personell top-besetzt, spielt finanziell in einer anderen Liga – so wie fast alle Teams in der höchsten Amateurspielklasse, die schon lange keine Liga für Amateure mehr ist, und reist als Favorit nach Eilenburg.

Gutes Omen: Philipp Sauer ist zurück

Verstecken werde man sich dennoch nicht, so Prüfer, der "den Bus nicht vor dem eigenen Strafraum parken möchte". Stattdessen hofft der FCE auf schnelle Umschaltmomente. Kontern im eigenen Stadion könnte ein Erfolgsrezept sein. Und wie man Babelsberg niederringt, hat die "Macht von der Mulde" vor zwei Jahren schon gezeigt. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen gewann der FCE mit 1:0. Torschütze damals: Philipp Sauer. Wie gut, dass ausgerechnet er zurückkehrt.

Fakten zum Spiel

Spiele gegeneinander: 2 (1 Sieg Eilenburg, 1 Sieg Babelsberg)

Größter Erfolg seit 1990: Aufstieg in die Regionalliga 20/21 & 22/23 / Aufstieg 2001 in die 2. Bundesliga

Platzierung letzte Saison: Eilenburg 1. Oberliga Süd / Babelsberg/10. Platz

sst