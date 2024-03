Fußball | Regionalliga FC Carl Zeiss Jena bezwingt harmloses Hertha BSC II Stand: 02.03.2024 15:52 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat seinen ersten Heimsieg im Jahr 2024 eingefahren. Nach 90 Minuten stand ein verdienter Heimsieg gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC zu Buche.

Carl Zeiss Jena hat sein Heimspiel gegen die Hertha-Amateure mit 3:1 (1:1) gewonnen. Die beinahe 5.000 Zuschauer sahen einen verdienten FCC-Sieg, der besonders aufgrund einer starken zweiten Halbzeit zustande kam.

Halbzeitansprache und Platzverweis bringen Jena auf die Siegerstraße

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit gingen die Thüringer durch ein Eigentor (28.) in Führung. Hoffmann lenkte den Ball mit dem Bauch nach einer FCC-Ecke ins eigene Tor. Mit der ersten wirklichen Offensiv-Aktion schlugen die Berliner dann aber noch vor der Pause zurück. Ein Konter über Jindaoui landete letztlich vor den Füßen von Christensen (45.), der mit etwas Glück in Ballbesitz blieb und zum Ausgleich einschob.

Grund zur Freude: Halili (li.) und Strietzel (re.) bejubeln das 1:0.

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern dann ein anderes Bild. Die Bürger-Elf attackierte deutlich höher und aggressiver als noch in Halbzeit eins. So eroberten die Thüringer wesentlich zeitiger den Ball. Nach einer Petermann-Flanke traf Joel Richter (61.) zur folgerichtigen FCC-Führung. Kurz zuvor scheiterte er noch am Block eines Hertha-Verteidigers. Eine Viertelstunde vor Schluss schwächten die Herthaner sich zudem selbst. Tony Rölke sah innerhalb von drei Minuten zweimal den gelben Karton - der Platzverweis die Konsequenz. Kurz vor Abpfiff der Begegnung erhöhte Sezer (84.) vom Punkt auf 3:1, nachdem ein Hertha-Verteidiger einen Schuss von Krämer mit dem Arm blockte. Damit war die Partie entschieden.

Durch den jüngsten Erfolg klettern die Bürger-Schützlinge auf Rang acht. Nächster Gegner der Thüringer ist Viktoria Berlin. Danach kommt es zum Thüringen-Derby mit Rot-Weiß Erfurt.