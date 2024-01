Fußball | Regionalliga FC Carl Zeiss Jena bei Bürger-Einstand in Greifswald chancenlos Stand: 28.01.2024 16:16 Uhr

Nach 40 Tagen Pause begann das Fußball-Jahr 2024 für den FC Carl Zeiss Jena mit dem wohl schwersten Spiel der Saison. Bei Spitzenreiter Greifswalder FC blieb der FCC ohne Chance und verlor damit das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Henning Bürger.

FCC-Trainer Bürger musste in Greifswald auf vier Spieler verzichten. Marcel Hoppe fehlte wegen Leistenbeschwerden und Justin Smyla nach seinem Nasenbeinbruch, den er sich beim 3:1-Sieg im Testspiel gegen Oberligist Rudolstadt zugezogen hatte. Außerdem konnten Pasqual Verkamp (Rotsperre) und Maurice Hehne (5. Gelbe Karte) nicht mitwirken. Dafür standen mit Justin Petermann, Joel Richter und Benjamin Zank drei Profis wieder im Kader, die zum Ende des letzten Jahres noch verletzt fehlten.

Greifswald dominant – Jena zu harmlos

Nur zehn Minuten dauerte es bis zur Führung des Greifswalder FC. GFC-Kapitän Soufian Benyamina setzte sich auf rechts durch und flankte in den Strafraum. Jenas Burim Halili versuchte den Ball noch zu klären, der landete dadurch bei Guido Kocer, der mit einem sehenswerten Rechtsschuss zum 1:0 für Greifswald verwandelte. Der FC Carl Zeiss trat in der ersten Hälfte offensiv fast gar nicht in Erscheinung. Es blieb bei vielen weiten, hohen Bällen und Halbfeldflanken, die im Nichts versandeten.

Kurz vor dem Pausenpfiff steigerte sich der FCC zwar, in der zweiten Minute der Nachspielzeit kam dann aber noch einmal Greifswald zu einer Großchance. Elias Kratzer kam nach einer Flanke im Strafraum frei zum Schuss, schob den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbei. Für Jena stand nach den ersten 45 Minuten kein einziger Torschuss zu Buche.

Viele Fans des FC Carl Zeiss Jena nahmen die weite Auswärtsfahrt auf sich und sorgten in Greifswald für Stimmung

Effektivität schlägt Kampfgeist

Jena kam deutlich besser in die zweite Hälfte, verpasste es aber aus der starken Anfangsviertelstunde etwas zählbares zu machen. So war es Jorik Wulff, der in der 59. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss das 2:0 für Greifswald erzielte – mit dem ersten Torschuss des GFC in der zweiten Hälfte. Nach dem Tor verloren die wacker kämpfenden Jenaer etwas die Bindung zum Spiel und kam erst in den letzten 15 Minuten wieder zu Chancen.

Nach Ablage von Ken Martin Gipson zog Löder aus siebzehn Metern in zentraler Position ab und verfehlte das Tor mit seinem satten Schuss nur knapp. Auch Flügelflitzer Maximilian Krauß kam ein ums andere Mal zum Abschluss, ohne dabei aber den Ball im Tor unterzubringen. Nach einem Konter besiegelte der zur Halbzeit eingewechselte Johannes Manske in der 92. Minute den 3:0-Sieg des durch Effektivität glänzenden Greifswalder FC.

FCC-Trainer Henning Bürger hat wenige Wochen nach seinem Amtsantritt noch viel Arbeit vor sich

Bürger-Debüt missglückt

Der FC Carl Zeiss muss die knapp 500 Kilometer weite Heimreise also ohne Punkte im Gepäck antreten. Damit dürften sich die Thüringer nun endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Für Henning Bürger beginnt seine zweite Amtszeit als Cheftrainer mit einer Niederlage. Die von ihm ausgegeben Ziele, den Landespokal zu gewinnen und in der Regionalliga ins obere Tabellendrittel vorzustoßen, sind aber nach wie vor erreichbar. Greifswald bleibt dagegen weiter ungeschlagen und macht den nächsten Schritt zum direkten Aufstieg in die 3. Liga.

red