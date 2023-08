Mountainbike "Fans im Osten" beim Downhill-Spektakel in Bad Tabarz Stand: 16.08.2023 12:20 Uhr

Am Wochenende bebt wieder der Inselsberg: In Bad Tabarz steigt der 28. IXS Downhill-Cup. Über 380 Sportlerinnen und Sportler sind am Start, tausende Fans werden an der Strecke erwartet. "Fans im Osten" begleitet das Volksfest am Samstag (19.08.2023) mit einem Livestream.

Volksfest-Stimmung unterhalb des Großen Inselsberg: Beim mittlerweile 28. IXS Downhill-Cup im thüringischen Bad Tabarz erwartet die Aktiven und Zuschauer wieder Mountainbike-Action vom Feinsten. "Sport im Osten" ist im Rahmen der Aktion "Fans im Osten" am Samstag 19.08.2023) ebenfalls mit am Start und zeigt die Rennen ab 15:30 Uhr im Livestream auf der Spio-App und auf sport-im-osten.de.

Downhill am Inselsberg

"Wir freuen uns mega, das wird super."

Organisationschefin Jana Wiesemann ist voller Vorfreude auf die Veranstaltung, bei der sich ein Großteil der nationalen Elite und die besten Mountainbiker und Mountainbikerinnen Thüringens treffen. "Das ist eine absolute Traditionsveranstaltung und das Wetter soll auch stimmen. Wir freuen uns mega, das wird super." Wegen der Regenfälle der letzten Tage und Wochen ist auch klar, dass es in diesem Jahr alles wie geplant über die Bühne gehen kann. "2022 mussten wir wegen hoher Waldbrandgefahr die Veranstaltung kurzfristig nach hinten verschieben."

Sieger freuen sich mit Champagnerdusche.

Starter aus 16 Nationen dabei

Was das bedeutet, wird klarer, wenn man einen Blick auf die nackten Zahlen wirft. 382 Starterinnen und Starter aus 16 Nationen haben gemeldet, bis zu 5.000 Zuschauer werden erwartet. Dazu kommen diejenigen, ohne die so eine große Veranstaltung nicht zu stemmen wäre. "Wir haben über 100 Ehrenamtliche, die das zum Teil seit Jahren machen. Sie helfen als Shuttelfahrer, bei der Nummernausgabe, bei der Verpflegung und, und, und", freut sich der Sportlicher Leiter des Vereins BRSV "Downhill am Inselsberg" Tabarz e.V., Gregor Sudhoff.

1992 fand das erste Rennen am Inselsberg statt. Drei Mal musste es bis heute ausfallen, zwei Mal wegen Corona. "Wir haben jetzt den 28. Wettbewerb, das ist das älteste Downhill-Rennen in Europa. Bad Tabarz ist ein kleiner Ort, sehr Mountainbike-begeistert. Hier finden im Jahr vier bis fünf Rennen statt. Downhill ist dabei die Königsklasse im Mountainbike, vergleichbar mit der Bundesliga", so Sudhoff.

rei