Fußball | Bundesliga "Falsche Entscheidungen" - RB Leipzig rutscht in die Mini-Krise Stand: 04.11.2023 17:41 Uhr

Keine sieben Tage sind zwischen der Glanzleistung gegen den 1. FC Köln vergangen, da muss sich RB-Coach Marco Rose nach der 0:2-Pleite beim Tabellenletzten Mainz auf einmal unangenehmen Fragen stellen.

Fußball ist ein Tagesgeschäft. Das hat in dieser Woche auch RB Leipzig erfahren müssen. Nach dem dominanten 6:0-Sieg gegen den 1. FC Köln kam das Aus im DFB-Pokal in Wolfsburg und am Samstag (04. November) dann die Niederlage gegen den kriselnden FSV Mainz 05. Nach der Bundesligapartie der Sachsen beim Ex-Klub des Trainers bleiben Fragezeichen.

Unerklärliche Niederlage

Nach dem Rücktritt von Mainz-Trainer Bo Svensson übernahm Jan Siewert das Ruder beim Tabellenschlusslicht. Sein Debüt war erfolgreich, die 05er fuhren den ersten Saisonsieg ein. Wieso? "Keine Ahnung" konstatierte der Interimscoach im Interview. RB und deren Übungsleiter Marco Rose hätten ihn und sein Team überrascht, die Gastgeber zunächst hinten reingedrückt. Doch Mainz habe in der Halbzeit deutliche Worte gefunden, Lösungen überlegt und die dann gefunden. "Es freut mich, wie die Mannschaft das umgesetzt hat."

Auf der Gegenseite konstatierte Leipzig-Trainer Marco Rose: RB befinde sich in einer Phase, in der zu wenig zwingende Chancen kreiert würden. "Ich finde, wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen in eigentlich sehr aussichtsreichen Situationen." Die Klarheit in der Box habe seinem Team gefehlt und dafür sei seine Mannschaft zum zweiten Mal in Folge bestraft wurden.

Rose: "Arschbacken zusammenkneifen"

Ergebnisse wie das in Mainz gehörten aber auch zum Entwicklungsprozess. Vor der schweren Aufgabe im Maracana bei Roter Stern Belgrad am Dienstagabend (07. November, 21:00 Uhr live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) forderte Rose, dass die Mannschaft bei sich bleiben solle.

"Und dass wir selbstkritisch sind, aber auch an uns glauben. Obwohl wir wissen, dass wir zwei dominante Spiele hintereinander verloren haben." Konsequenz, Gier, Bereitschaft seien jetzt gefragt, um in dieser schwierigen Phase Charakter zu zeigen. Pointiert: "Arschbacken zusammenkneifen", um es mit den Worten Roses zu sagen.

RB Leipzig hat sich nach dem Pokalaus in Wolfsburg in Mainz den zweiten Ausrutscher geleistet.

Auch Mittelfeldneuzugang Xaver Schlager wirkte konsterniert auf die Frage, wieso sich RB gegen vermeintlich leichte Gegner schwer tut: "Sieht man doch. Du musst halt diese ekligen Spiele gewinnen, das schaffen wir im Moment nicht. Das ist der Unterschied." Auf den Ligaprimus Bayer Leverkusen beträgt der Rückstand bereits acht Punkte, die Bayern stehen sechs Zählern vor RB.

