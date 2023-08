Fußball | 3. Liga Ex-Dynamo Akaki Gogia schließt sich VSG Altglienicke an Stand: 02.08.2023 10:32 Uhr

Erst zu Wochenbeginn hatten Akaki Gogia und die SG Dynamo Dresden den Vertrag in "beiderseitigem Einverständnis" aufgelöst. Eine neue Aufgabe hat der Offensivmann nun in der Regionalliga Nordost gefunden.

Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Offensivspieler Akaki Gogia einvernehmlich aufgelöst. Das gaben die Elbestädter am Montag (31. Juli) bekannt. Das Arbeitspapier lief eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024. Nun ist auch klar, wohin es Gogia zieht – der 31-Jährige schloss sich am Mittwoch (02. August) Nordost-Regionalligist VSG Altglienicke von Trainer Karsten Heine an. Bereits am Nachmittag könnte er im Testspiel bei RB Leipzig für die Berliner auf dem Rasen stehen.

Becker: "Haben uns das anders vorgestellt"

Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Becker hatte am Montag erklärt: "Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Akaki Gogia für sein Engagement bei der Sportgemeinschaft. Sicherlich haben sowohl er als auch wir uns seine Rückkehr im vergangenen Jahr hierher anders vorgestellt. Dennoch ging er zu jeder Zeit vorbildlich mit der schwierigen Situation um und stellte sich in den Dienst der Mannschaft."

Nachdem Gogia bereits von 2016 bis 2017 das schwarz-gelbe Trikot trug, kehrte er im August des vergangenen Jahres vom FC Zürich aus der Schweiz in die sächsische Landeshauptstadt zurück. In der abgelaufenen Drittligasaison bestritt der 31-Jährige lediglich zwölf Partien in der 3. Liga sowie zwei weitere Spiele im Sachsenpokal. Dabei gelang ihm weder ein Tor noch eine Vorlage.

pm/red