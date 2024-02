Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue gewinnt Test gegen Rot-Weiß Erfurt deutlich Stand: 27.02.2024 15:55 Uhr

Vor dem Punktspiel gegen Preußen Münster erhielten auch Anschlusskader und U19-Akteure der Veilchen im Test gegen Rot-Weiß Erfurt ihre Chance. Und Erzgebirge Aue behielt klar die Oberhand.

Der FC Erzgebirge Aue hat sich für das Punktspiel am kommenden Samstag warmgeschossen. Das Team von Cheftrainer Pavel Dotchev setzte sich in einem Test am Dienstag (27.02.2024) gegen Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt mit 4:1 (3:1) durch. Keeper Martin Männel, Mirnes Pepic, Marcel Bär und Marvin Stefaniak wurden dabei geschont, absolvierten stattdessen eine Trainingseinheit.

Sijaric mit Doppelpack vor der Pause

Die Veilchen, die auch mit einigen Spielern antraten, die sonst eher auf der Bank sitzen, gingen bereits nach sieben Minuten in Führung. Omar Sijaric setzte zum Solo an, ließ drei Erfurter stehen und schoss überlegt zum 1:0 ein. Joshua Schwirten erhöhte mit einem Lupfer über den Erfurter Keeper, nachdem er stark von Steffen Meuer freigespielt worden war (20.). Nachdem Maxime Langner acht Minuten später der Anschluss für RWE gelang, stellte Sijaric nach einer sehenswerten Kombination den alten Abstand wieder her (37.).

Nach dem Wechsel erhielten einige U19-Spieler der Erzgebirger eine Chance. Und Moritz Ruprecht gelang gleich ein Tor: In der 68. Minute köpfte er nach einer Ecke zum 4:1 ein.

RWE-Coach Gerber: "Es war ein guter Test"

Auch bei den Erfurtern erhielten die Ergänzungsspieler eine Chance. "Wir haben zwei komplette Mannschaften aufgestellt. Alle kamen zum Einsatz, auch vier U19-Spieler", erklärte RWE-Coach Fabian Gerber, der von einem insgesamt guten Test sprach. Ärgerlich seien nur die Gegentore gewesen, die durch individuelle Fehler passierten.

Aue am Samstag gegen Münster - RWE muss nach Meuselwitz

Am Samstag geht es für das Dotchev-Team gegen den Tabellenfünften Preußen Münster darum, mit einem Heimsieg weiter auf Tuchfühlung zu Relegationsplatz drei zu bleiben. Die Erfurter reisen am Sonntag zum kleinen Thüringenderby nach Meuselwitz.

-------------

rei/pm