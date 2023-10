3. Liga Erzgebirge Aue gelingt Befreiungsschlag gegen Saarbrücken Stand: 07.10.2023 18:35 Uhr

Nach drei Niederlagen in Serie wollte der FC Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Saarbrücken den Bock wieder umstoßen. Und das gelang beim 2:0 (0:0), nach einer ansprechenden Leistung - auch dank eines Ex-Auers.

Nach drei Niederlagen in Serie konnte der FC Erzgebirge Aue am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken wieder drei Punkte feiern. Vor 8.006 Zuschauern im Erzgebirgs-Stadion war von den "Pleiten, Pech und Pannen", von denen Trainer Pavel Dotchev nach dem Debakel gegen Preußen Münster gesprochen hatte, nichts mehr zu sehen. Die Veilchen waren von Beginn an wach und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Tore sprangen aber erst in der 2. Halbzeit heraus, nachdem Saarbrücken wegen einer Gelb-Roten Karte des Ex-Auers Calogero Rizzuto nur noch zu zehnt agierte.

Keine Tore in Halbzeit eins

Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, auch wenn man den Veilchen anmerkte, dass sie sich etwas für dieses wichtige Spiel vorgenommen hatten. So gelang Marcel Bär schon in der 8. Minute ein gefährlicher Abschluss aus neun Metern. Da es bei den Gästen aus dem Saarland auch nur bei Chancen blieb, verabschiedeten sich die Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Aue war von Beginn an mit Einsatz und Herz im Spiel.

Rizzuto hilft seinem Ex-Club

Während die zweite Halbzeit zunächst ruhig begann, wurde es in der 56. Minute turbulent. Rizzuto sah die Ampelkarte, nachdem er einen Konter von Seitz per Bodycheck verhindern wollte. Nach kurzen Handgreiflichkeiten und Beratungen der Schiedsrichter erhielten auch Marcel Bär und Bone Uaferro eine Gelbe Karte. Die Überzahl-Situation konnte Boris Tashchy bereits in der 65. Minute nutzen und schoss sein erstes Saisontor. Nur neun Minuten später schaffte es Tashchy, den weit herausgerückten Saarbrücker Torwart Tim Paterok zu überspielen und Seitz zu bedienen, der zum 2:0 verwandelte (74.).

Tashchy vergab in der 86. Minute die Großchance zum 3:0 und Aue hatte im Anschluss Glück, dass Lukas Boeder zweimal das Zielwasser fehlte (87./88.). Aue kletterte durch die drei Punkte auf Tabellenplatz drei. Saarbrücken ist Siebter.

Stimmen zum Spiel

ten/dpa