Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue - Erste Rückrundenpunkte als Ziel gegen Ingolstadt Stand: 19.12.2023 08:00 Uhr

Das Ende der Hinrunde war für den FC Erzgebirge Aue nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Das jüngste 0:3 gegen Mannheim setzte die Kirsche auf die Sieglos-Torte. Im letzten Spiel des Jahres, was gleichzeitig der Rückrundenauftakt ist, will Aue es besser machen und sich und den Fans mit Punkten in Ingolstadt ein seeliges Weihnachtsfest bescheren.

Die Ausgangslage

Nur vier Tage nach dem völlig verpatzten Auswärtsspiel gegen Mannheim (0:3) steht für den FC Erzgebirge Aue (11.) schon die nächste Aufgabe - und damit die Chance für ein Stück Wiedergutmachung - an. Die Elf von Pavel Dotchev schickt sich am Dienstag beim FC Ingolstadt an, im letzten Spiel des Jahres die ersten Punkte der Rückrunde einzusammeln.

Die Aufgabe wird alles andere als leicht: Der FCI verkörpert einen gewaltigen Brocken und ist aktuell sicherlich das Team der Stunde in der 3. Liga. Sowohl Sandhausen als auch Lübeck bekamen die Offensivgewalt der Elf von Michael Köllner zuletzt zu spüren (je 0:4). Aus den letzten sechs Spielen holte der Tabellen-Vierte starke 14 Punkte und hat mit 38 erzielten Toren neben dem SC Verl den besten Angriff der Liga. Vor allem Jannik Mause sorgt mit seinen bisherigen 13 Treffern für Angst und Schrecken bei gegnerischen Abwehrspielern.

Das Ziel des FC Erzgebirge in Ingolstadt ist dennoch klar. Man will punkten und das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abschließen und damit möglicherweise wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz springen. Die Personalsituation sieht gut aus. Bis auf den erkrankten Luc Elsner sollen alle Spieler einsatzbereit sein.

Die vergangenen fünf Spiele

Duisburg - Ingolstadt 1:2 Unterhaching - Aue 0:0 Ingolstadt - Essen 2:1 Aue - BVB II 2:0 Mannheim - Ingolstadt 1:1 Bielefeld - Aue 2:2 Lübeck - Ingolstadt 0:4 Aue - Duisburg 1:1 Ingolstadt - Sandhausen 4:0 Mannheim - Aue 3:0

Der direkte Vergleich

Die Bilanz beider Teams ist ziemlich ausgeglichen. Von den 23 Duellen konnte Aue sieben gewinnen und sieben unentschieden gestalten. Neun Partien gingen verloren. Die jüngere Vergangenheit sieht da schon besser aus. Seit der Saison 2022/23 hat der FC Erzgebirge zwei Spiele gewonnen und nur ein verloren, das allerdings deutlich mit 0:3. Das letzt Aufeinandertreffen gab es am 1. Spiel der laufen Saison. Durch Joker Maximilian Thiel konnte sich der FCE in Aue mit 1:0 durchsetzen.

So könnten sie spielen

Ingolstadt : Funk - Costly, Malone, Lorenz, Seiffert - Fröde, Keidel - Deichmann, Kanuric - Testroe, Mause

: Funk - Costly, Malone, Lorenz, Seiffert - Fröde, Keidel - Deichmann, Kanuric - Testroe, Mause Aue: Männel - Danhof, Majetschak, Vukancic, Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric, Tashchy, Seitz - Bär

Das Spiel live verfolgen

