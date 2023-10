Fußball | 2. Bundesliga Ergebniskrise hält an! 1. FC Magdeburg verliert gegen Elversberg Stand: 29.10.2023 15:50 Uhr

Die Krise beim 1. FC Magdeburg hält weiter an. Gegen den SV Elversberg sollte die Wende eingeleitet werden, stattdessen setzte es die nächste Niederlage. Mit 1:2 (0:2) verlor das Team von Christian Titz und zeigte dabei vor allem in der ersten Halbzeit eine ganz schwache Vorstellung.

Herbert Bockhorn (1. FC Magdeburg,7) nach dem 0-2

Ideen- und chancenlos in Halbzeit eins

Es war ein Totalausfall des 1. FC Magdeburg in der ersten Hälfte. Die Gastgeber kamen nie wirklich ins Spiel und wirkten zeitweise komplett ideenlos gegen die konzentrierte Defensive der Elversberger. Nach 13. Minuten dann der erste echte Schock. Nach einem Fehler von Lawrence schickte Elversbergs Schnellbacher Rochelt in die Spitze. Der konnte alleine auf Reimann zulaufen und schob zum 1:0 für die Gäste ein.

Christian Titz

Noch Mitte der erste Halbzeit hatte Christian Titz genug gesehen und wechselte doppelt - ebenfalls ohne Erfolg. Im Gegenteil. Keine zwei Minuten später machte die SVE das 2:0 durch Neubauer. Wieder sah die Defensive des 1. FCM nicht gut aus und ließ den Linksverteidiger am Sechszehner vollkommen frei zum Schuss kommen.

Krempickis Treffer zu wenig

Nach der Pause war der FCM zwar ein wenig besser im Spiel, echte Torgefahr blieb aber weitestgehend Fehlanzeige. Eine kurze Druckphase in der 70. Minute nutzte der eingewechselte Krempicki zum 1:2-Anschlusstreffer. Bis auf ein letztes Aufbäumen in der Nachspielzeit blieb dies aber die einzig echte Torszene der Magdeburger an diesem Nachmittag.

Tor zum 1:2 durch Magdeburgs Connor Krempicki

Am Ende steht die nächste Niederlage für den 1. FCM in den Büchern und die ausbleibenden Ergebnisse entwickeln sich langsam zu einer echten Krise. Auch in der Tabelle steht Magdeburg nur noch drei Punkte von der Gefahrenzone auf Rang 13.

Stimmen zum Spiel