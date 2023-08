Fußball | Thüringenpokal Erfurt startet in Schweina in den Landespokal Stand: 11.08.2023 21:16 Uhr

Während der DFB-Pokal in die neue Saison startet, beginnt auch die "Qualifikation" dazu: die Landespokale. In Thüringen steigen auch gleich die beiden Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt und ZFC Meuselwitz in den Wettbewerb ein. Während Erfurt am Samstag gefordert ist, übersprangen die Zipsendorfer ihre Auftakthürde.

Rot-Weiß Erfurt startet an diesem Wochenende mit seiner Erstrunden-Partien in den Thüringenpokal 2023/24. Die Hauptstädter sind am Samstag (15:00 Uhr) beim FC Schweina-Gumpelstadt zu Gast. "Sport im Osten" bietet von von der Partie einen Torticker an.

Rot-Weiß Erfurt: Pokalspiel statt Testkick gegen Schweina-Gumpelstadt

Meuselwitz' Ligakontrahent Rot-Weiß Erfurt misst sich in der ersten Runde mit dem FC Schweina-Gumpelstadt. Beide Teams hatten sich eigentlich für ein Testspiel in der Sommervorbereitung verabredet, dann aber machte das Los dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Nun kommt es also zum Pflichtspielaufeinandertreffen zwischen dem Viertligisten und dem zwei Klassen tiefer spielenden Verbandsligisten.

RWE-Trainer Fabian Gerber will die Begegnung trotz der vermeintlichen Favoritenstellung nicht anders angehen als ein Ligaspiel. Alle Abläufe in der Vorbereitung seien gleich, erklärte im Gespräch mit Sport im Osten. Nach dem frühen und unglücklichen Ausscheiden in der zweiten Runde im Vorjahr habe man zwar nichts gutzumachen, dennoch gehe es nun natürlich wieder darum, so weit wie möglich zu kommen. Sein Kapitän Andrej Startsev wird da im Interview mit der Thüringischen Landeszeitung schon deutlicher: "Das steckt noch in den Köpfen, ich habe diese bittere Niederlage jedenfalls nicht vergessen. So etwas darf uns nicht noch einmal passieren. Wir wollen gewinnen und am Ende den Landespokal holen", erklärte er. Die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal sei für Spieler, Fans und Verein eine "große Sache".

2.000 Zuschauer in Schweina erwartet

Personell kann Gerber fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich Artur Mergel und Robbie Felßberg hätten kleinere Wehwehchen. Bei beiden ist es noch nicht klar, ob sie bis zum Wochenende fit werden. Informationen über den Gegner haben die Landeshauptstädter reichlich gesammelt, waren mit drei Beobachtern am Wochenende zum Punktspielauftakt.

RWE wird am Samstag in einer vermutlich vollen "Glücksbrunn-Arena" in Schweina auflaufen. Etwa 2.000 Zuschauer werden erwartet. Dies sei für die Spieler ein zusätzlicher Antrieb, wie Schweina-Trainer Olaf Gabriel bei insuedthuringen.de verriet: "Ansonsten brauche ich in Sachen Motivation nicht mehr viel machen. Es ist unser Saisonhöhepunkt und jeder möchte in solch einem Spiel dabei sein. Über unsere Rolle sind wir uns im Klaren. Wir laufen als klarer Außenseiter auf, der den Favoriten Paroli bieten will und, so gut es geht, fordern will."

Meuselwitz startet mit Sieg

Bereits am Freitagabend war der ZFC Meuselwitz im Einsatz und hat sich in die 2. Runde des Thüringenpokals gekämpft. Im Duell Viert- gegen Fünftligist setzten sich die Zipsendorfer bei Einheit Rudolstadt mit 2:1 nach Verlängerung durch. Florian Hansch nutze einer der ersten guten Chancen für den ZFC zur frühen Führung (13.). Rudolstadt fand erst nach einer halben Stunde ins Spiel, kam aber nur zu einem guten Abschluss. Nachdem Meuselwitz in der zweiten Hälfte einige gute Gelegenheiten liegen ließ, schlugen die Gastgeber durch einen Kopfball von Marco Riemer kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit (87.) zu und erzwangen die Verlängerung. Dort staubte Dominik Bock für den ZFC zum Sieg ab.

Sachsen und Sachsen-Anhalt: Dritt- und Viertligisten steigen später ein

Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt rollt am Wochenende in der 1. Landespokal-Runde der Ball. Dort fehlen die Regionalligisten und Drittligisten aber noch. Sie werden erst in den späteren Runden in den Wettbewerb gelost.

