Eishockey | DEL2-Playoffs Eispiraten ziehen in Regensburg Kopf aus der Schlinge Stand: 05.04.2024 22:41 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau haben das Aus in den DEL2-Playoffs verhindert. In Regensburg, wo das letzte Auswärtsspiel zum Debakel wurde, holten die Westsachsen einen verdienten Sieg.

Mit 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) gewann das Team von Jussi Tuores an der Donau. Nachdem es in Spiel drei ein 4:8 setzte, zeigte der ETC ein ganz anderes Gesicht und verkürzte in der Serie auf 2:3. Die andere Halbfinalserie ist derweil beendet: Die Kassel Huskies stehen im Endspiel.

Weber kontert Saponaris Führung

Beide Teams starteten ebenbürtig. Die Eisbären versuchten es mit Tempo, Crimmitschau stand dem in nichts nach. Es entwickelte sich eine muntere Partie, in der einige Ungenauigkeiten dem Torerfolg jedoch im Weg standen. Bis zur elften Minute: Im Powerplay spielten die Eispiraten geduldig, fanden den freien Corey Smith an der blauen Linie. Seinen Schlagschuss fälschte Vincent Saponari unhaltbar ins Tor ab. Der Treffer schien den Westsachsen Sicherheit zu geben, doch die Hausherren blieben gefährlich. Jakob Webers Abschluss konnte Oleg Shilin im Gehäuse der Gäste nur klatschen lassen, die Scheibe kam zurück zu Weber, der ausglich (15. Minute).

Eispiraten belohnen sich nicht

Im Mittelabschnitt war es ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Sachsen. Doch wie schon im vierten Duell der Serie schlugen die Oberpfälzer zu, der ETC blieb torlos. Das erste Überzahlspiel der Partie nutzten die Eisbären zur Führung (23.): Abbott Girduckis schaute genau, sah Corey Trivino vor dem Tor der Eispiraten stehen und spielte ihn perfekt an – die Führung für die Hausherren. Regensburg wurde in der Folge vor allem nach Kontern gefährlich, der ETC scheiterte Mal um Mal am erneut gut aufgelegten Thomas McCollum im Tor der Oberpfälzer.

Feser und Reichel drehen Partie

In den letzten 20 Minuten belohnten sich die Eispiraten für ihren engagierten Auftritt: Die Eisbären verloren die Scheibe bei einem Konterversuch, Corey Smith legte quer auf Scott Feser (48.), der direkt per Schlagschuss ausglich. Danach musste Petr Heider nach einem Kniecheck vom Eis, fünf Minuten Überzahl für die Westsachsen. Und die nutzten sie postwendend zur Führung. Tobias Lindberg fand den auffälligen Thomas Reichel, der die Führung bescherte (49.). Regensburg warf alles nach vorne, scheiterte aber Mal um Mal an beherzt verteidigenden Gästen. Es geht also noch einmal nach Crimmitschau, wo die Eispiraten in ihrem Kunsteisstadion am Sahnpark ausgleichen können.

jar