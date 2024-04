Eishockey | DEL2 Eispiraten Crimmitschau verlieren Top-Verteidiger Balinson Stand: 16.04.2024 12:14 Uhr

Max Balinson hat eine überragende Saison für die Eispiraten gespielt, war punktbester DEL2-Verteidiger und wagt jetzt den Schritt ins Eishockey-Oberhaus.

Max Balinson wird die Eispiraten Crimmitschau nach nur einer Saison verlassen. Der 27-jährige Deutsch-Kanadier wechselt zu einem DEL-Klub. Für welchen Verein Balinson künftig spielen wird, wollten die Eispiraten am Dienstag (16. April 2024) nicht kommunizieren.

Was sicher ist: Sein Abschied reißt eine Lücke. Der Offensiv-Verteidiger, der insgesamt 22 Tore und 25 Vorlagen verbuchen konnte, gehörte zweifellos zu den besten Defensivspielern der zweiten Liga und nutzte die Eispiraten so als Sprungbrett für das deutsche Eishockey-Oberhaus.

Von null auf 100 - Balinson startet durch

Balinson war vor der Saison von den Orlando Solar Bears nach Crimmitschau gewechselt und nach mehreren Jahren am College und in der ECHL bei seiner ersten Station in Deutschland direkt durchgestartet. Bei den Eispiraten reifte der Verteidiger schnell zu einem Leistungsträger. Mit 21 Treffern und 23 Assists avancierte Balinson zudem zum punktbesten Abwehrmann in der DEL2. In den Playoffs gelangen dem Linksschützen in drei Partien neben einem Treffer auch zwei Assists. Bitter nur: Im dritten Viertelfinal-Spiel verletzte sich der 1,85 Meter große Verteidiger an der Schulter und fiel für den Rest der Saison aus.

In Crimmitschau sieht man den Wechsel mit einem lachenenden und einem weinenden Auge. "Wenn man einen seiner besten Spieler verliert, schmerzt dies natürlich", sagte Teammanager Ronny Bauer. Anderseits freue man sich, dass " Max, die Chance erhält, sich in der DEL zu beweisen".

Lindberg und Smith bleiben

Am Montag hatten die Eispiraten bekannt gegeben, dass Tobias Lindberg und Colin Smith - und damit die beiden punktbesten Spieler der Saison 2023/24 - ihren Vertrag für ein weiteres Jahr verlängert haben.

sst/pm