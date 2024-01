Fußball | Bundesliga Einigung erzielt: Lukas Klostermann bleibt bei RB Leipzig Stand: 11.01.2024 15:26 Uhr

Lukas Klostermann hat privat und beruflich für klare Verhältnisse gesorgt. Ende des vergangenen Jahres heiratete er erst Freundin Laura. Jetzt verlängerte der 27-Jährige nach zähen Verhandlungen seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig.

Lukas Klostermann bleibt RB Leipzig treu. Der 27-jährige Verteidiger wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um weitere vier Jahre bis 2028 verlängern. Das gab Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag (11.01.2024) bei einem Mediengespräch in Leipzig bekannt.

2014 war der damals 18-Jährige für eine Million Euro aus Bochum an die Pleiße gekommen, hatte bei den Leipzigern unterschrieben und sich gleich in der Rückrunde der 2. Bundesliga in die Stammelf gespielt. Auch in der aktuellen Saison stand er trotz harte Konkurrenz in 13 Bundesligaspielen auf dem Platz.

Lukas Klostermann in seiner ersten Saison für RB Leipzig - hier im März 2015 beim 1. FC Heidenheim.

Abgang ohne Ablöse hatte gedroht

Bereits 2020 hatte Klostermann bei RBL bis 2024 verlängert, sich zuletzt aber geziert, einen neuen Kontrakt zu unterschreiben. Nach Informationen der "Bild" soll das von Leipzig angebotene Gehalt von sieben Millionen Euro der Knackpunkt gewesen sein. Ohne Einigung hätte der Abwehrmann im Sommer ohne Ablöse den Verein wechseln können. Neben der Ligakonkurrenz aus Dortmund und Frankfurt sollte Medienberichten zufolge auch der AC Florenz mit einer Verpflichtung von Klostermann geliebäugelt haben. Während des Trainingslagers in La Manga hatte es erneut intensive Gespräche zwischen RBL und dem Nationalspieler gegeben, Cheftrainer Marco Rose hatte sich klar für einen Verbleib des 27-Jährigen ausgesprochen.

Längerer Entscheidungsprozess

Ähnlich dachte auch Sportchef Schröder: "Wir haben immer betont, dass es uns für uns eine zentrale und wichtige Personalentscheidung ist, mit Lukas Klostermann möglichst langfristig zu verlängern", sagte er. "Lukas ist enorm wichtig für unsere Mannschaft und für unseren Club, weil er einfach ein sehr guter Typ und zuverlässiger Spieler ist, der vielseitig eingesetzt werden kann und seit Jahren auf hohem Niveau spielt." Schröder sprach von einem längeren Entscheidungsprozess, den man dem verdienstvollen Abwehrspieler auch zugestanden habe. "Natürlich gab es auch Überlegungen, ob nach der langen Zeit in Leipzig etwas Neues infrage kommen würde und dementsprechend habe ich mir zusammen mit meiner Frau und Familie in Ruhe meine Gedanken über den nächsten Schritt gemacht. Und dieser Schritt heißt für mich jetzt ganz klar RB Leipzig", sagte Klostermann

----

rei/dpa