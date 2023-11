Fußball | 2. Bundesliga Eigentor entscheidet Ost-Klassiker zwischen Magdeburg und Rostock Stand: 12.11.2023 15:45 Uhr

Die Sieglos-Serie des 1. FC Magdeburg geht weiter: Trotz Überlegenheit verlor die Elf von Christian Titz am Sonntag (12.11.) gegen den FC Hansa Rostock - und zwar durch Unvermögen und ein bitteres Eigentor.

Der 1. FC Magdeburg hat seine Negativ-Serie in der 2. Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Christian Titz unterlag Hansa Rostock am Sonntag mit 1:2 (1:0) und wartet damit seit acht Spielen auf einen Sieg.

Der FCM verpasste durch die Pleite die Chance, sich von der Abstiegszone abzusetzen - und das völlig unnötig. Der Grund: Magdeburg hatte zahlreiche Hochkaräter, konnte allerdings nur einen nutzen und zwar schon in der 4. Minute durch Herbert Bockhorn.

Da war die Welt noch in Ordnung: Magdeburg nach dem verdienten 1:0.

Beide Teams lieferten sich ein intensives und vor allem vom Kampf geprägtes Spiel. Magdeburg bestimmte mit der Führung im Rücken das Geschehen, die Rostocker hatten Mühe, Gefahr vor dem Tor der Gastgeber zu kreieren.

Jason Ceka bereitete in der 17. Minute die nächste Großchance für Magdeburg vor. Er bediente Luca Schuler, dessen Formschwäche aber weiter andauert und der an Torwart Markus Kolke scheiterte. Zwei Minuten später fand Ceka ebenfalls in Kolke seinen Meister. In der 23. Minute setzte Ceka einen Fallrückzieher über das gegnerische Tor.

Erst in der 42. Minute hatte Junior Brumado mit einem Schuss aus der Drehung die erste Gelegenheit für die Mecklenburger, die im Verlauf des Spiels aber zu weiteren Chancen kamen. Beim 1:1 durch Dennis Dressel patzte FCM-Keeper Reimann als ihm der Schuss durch die Arme flutschte (46.).

Dennis Dressel (re.) sorgte für das überraschende 1:1 direkt nach Wiederanpfiff.

Silas Gnaka verpasste die erneute FCM-Führung durch einen Latten-Knaller (72.), ehe Connor Krempicki per Eigentor für die Entscheidung sorgte (86.).

Stimmen zum Spiel

