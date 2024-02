Handball | 2. Bundesliga EHV Aue erlebt Heimdebakel gegen Dormagen Stand: 25.02.2024 18:56 Uhr

Aufsteiger EHV Aue hat in der 2. Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen Bayer Dormagen zog das Schlusslicht am Sonntag verdient mit 24:33 den Kürzeren. Die Sachsen zeigten dabei vor allem in der zweiten Hälfte eine beängstigende Leistung.

Aue geht vor der Pause die Puste aus

Beide Teams begegneten sich in den Anfangsminuten auf Augenhöhe (5:5/9. Minute). Zwar konnte Aue danach auf zwei Tore davonziehen, doch Dormagen blieb dran und drehte die Partie (13:11/24.). In der Folge leistete sich der EHV immer wieder leichte Fehler, was die Aufholjagd nicht einfacher machte. Zwar glichen die Sachsen nochmals zum 15:15 (29.) aus, doch ein Drei-Tore-Lauf der Gäste sorgte für einen 15:18-Pausenrückstand.

Dormagen zieht davon

Auch nach dem Wechsel blieb es aus Auer Sicht eine zerfahrene Partie. Zahlreiche Fehler und zu viele Einzelaktionen verhinderten den Spielfluss. Dormagen zog indes weiter davon. Vor allem Jan Reimer bekamen die Sachsen nicht in den Griff. So bauten die Gäste ihren Vorsprung weiter aus (20:18/49.). Die Partie und die damit verbundene 17. Niederlage des EHV, war damit früh besiegelt. Bester Auer Werfer war Sebastian Paraschiv (7).

