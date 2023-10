Fußball | 3. Liga Dynamo fliegt zum 1. FC Saarbrücken – Zimmerschied fehlt Stand: 28.10.2023 10:40 Uhr

Mit drei Pflichtspielen in sechs Tagen steht Dynamo Dresden ein straffes Programm bevor. Am Sonntag reisen die Dresdner in den Ludwigspark zum 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr Anstoß, live im Ticker und komplett live hören in der "Sport im Osten"-App), bevor es für die Mannschaft von Trainer Markus Anfang bereits am Reformationstag im Landespokal in Niesky weitergeht (31. Oktober, Anstoß 13 Uhr).

Keine 48 Stunden liegen zwischen der Auswärtsreise von Dynamo Dresden nach Saarbrücken und der Begegnung im sächsichen Landespokal am Dienstag. Ein Grund für Dynamo, statt wie gewohnt mit dem Mannschaftsbus, einen Teil der 638 Kilometer mit dem Flugzeug zurückzulegen. Der Tabellenführer fliegt am Samstag bis Frankfurt, bevor ein Bus die Mannschaft bis nach Saarbrücken bringt.

Mit dem Heimrekord im Rücken tritt Dynamo die Reise mit einer großen Portion Selbstbewusstsein an. Nach zwölf Spielen haben die Sachsen in dieser Saison bereits neun Siege auf dem Konto. Neben einer starken Heimbilanz gelang es dem Tabellenführer zuletzt auch personelle Ausfälle, wie Stefan Kutschke oder Tobias Kraulich, erfolgreich zu kompensieren.

Kutschke wieder fit

Angreifer Kutschke steht Trainer Anfang am Sonntag in Saarbrücken von Beginn an zur Verfügung. Wegen Beschwerden im Oberschenkel wurde Dresdens Toptorjäger beim Heimrekord gegen Preußen Münster erst spät eingewechselt. Fünf Spieler fehlen bei der Auswärtsfahrt allerdings weiter auf der Dresdner Bank.

Tom Zimmerschied tritt die Reise nach Saarbrücken wegen seiner Schulterverletzung nicht an.

Tom Zimmerschied kann im Ludwigspark auf Grund von Schulterbeschwerden nicht auf dem Platz stehen. Auch Paul Lehmann (Knieverletzung), Tobias Kraulich (Oberschenkelvereltzung) und Kyrylo Melichenko (Knieverletzung) stehen Trainer Anfang bei der Kaderplanung nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Jonathan Meier ist ebenfalls unwahrscheinlich. Der Verteidiger zog sich im Training am Freitag eine Zerrung im Adduktorenbereich zu.

Zuletzt zwei Niederlagen gegen die Saarländer

Dynamo Dresden tat sich in der Vorsaison gegen Saarbrücken schwer. "Wir haben nicht vergessen, dass wir in der letzten Saison 1:2 Zuhause und in Saarbrücken 0:2 verloren haben.", gab Dynamos Trainer zu. Am Ende der Saison landete die "Molschder" auf Rang fünf, noch vor Dynamo Dresden.

Die Sachsen erwartet gegen die Mannschaft von Rüdiger Ziehl auch in dieser Saison eine schwere Aufgabe. Laut Dynamos Trainer sei Saarbrücken eine "Topmannschaft", die neben spielerischer Qualität besonders durch ihren reichen Erfahrungsschatz auffällt.

Bislang unter den Erwartungen

Der Vorjahresfünfte knüpfte bislang nicht an die starke Form der Vorsaison an. Mit nur drei Siegen (und einem Spiel weniger) sitzen die Saarbrücker vorerst in der unteren Tabellenhälfte fest. Dennoch wird sich die Mannschaft, laut Trainer Ziel, nicht verstecken. "Wir haben sie in der vergangenen Saison zweimal geschlagen. Wir müssen von Beginn an hellwach sein und dagegenhalten. Dann haben wir auch Chancen wieder erfolgreich zu sein."

twe