3. Liga Dynamo Dresden startet mit Auftaktsieg in die Saison Stand: 05.08.2023 18:20 Uhr

Dynamo Dresden hat die "Mission Aufstieg" mit drei Punkten gestartet. Gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld gelang zwar noch nicht alles, das Anfang-Team präsentierte sich aber schon in einer ordentlichen Verfassung.

Dynamo Dresden ist mit einem 3:1 (2:1)-Sieg gegen Arminia Bielefeld in die neue Spielzeit gestartet und hat damit seine Aufstiegsambitionen untermauert. Dabei mussten sich die Hausherren vor 29.589 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion immer wieder gegen wild entschlossene und früh attackierende Gäste behaupten, bei denen Semi Belkahia der Unglücksvogel des Tages war.

SGD-Coach Markus Anfang startet mit zwei Neuzugängen in das Auftaktspiel, Robin Meißner und Tom Zimmerschied spielten von Beginn an. Im Tor entschied sich Dynamos Übungsleiter für Stefan Drljaca. Auf der Gegenseite trug lediglich Fabian Klos schon in der Vorsaison das Arminia-Trikot, alle anderen in der Startelf von Michel Kniat wurden erst in diesem Sommer verpflichtet. Entsprechend unklar war im Vorfeld, was man von den Gästen erwarten konnte.

Dynamo profitiert von Belkahia-Fehlern

Beide Teams starten ordentlich und mit Zug zum Tor ins Spiel. Der erste Treffer selbst aber war eher zufällig. Nach gutem Kombinationsspiel über die rechte Seite brachte Dennis Borkowski den Ball von der Grundlinie ins Zentrum, wo Bielefelds Semi Belkahia den Ball ins eigene Netz bugsierte (14.). Die Arminia leistete sich in dieser Phase zahlreiche Fehler im Spielaufbau, die Dresden aber nicht weiter nutzen konnte, auch weil Konter teilweise zu schlecht ausgespielt wurden.

Gerade als die Gäste Stück für Stück stärker wurden und sich mehrere gute Chancen erspielten, profitierte die SGD von einem weiteren Belkahia-Fehler. Der rempelte Zimmerschied im Strafraum von hinten um und verursachte so einen Strafstoß, den Kutschke sicher vor dem K-Block verwandelte (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann der Dämpfer für die Dynamo-Euphorie. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war die Kopfballabwehr von Jakob Lewald zu kurz und Merveille Biankadi haute die Kugel mit vollem Risiko aus 14 Metern ins Netz.

Biankadi zieht ab: Der Ball landet zum 2:1 im Dresdner Tor.

Dresden macht mit der ersten Chance das Tor

Im zweiten Abschnitt passierte vor den Toren lange Zeit kaum etwas. Dynamo kam im Spielaufbau nicht zur Entfaltung, weil Bielefeld immer wieder früh attackierte und die Wege zustellte. Offensiv gelang den Arminen aber auch nur sehr wenig, weil Dynamo im Defensivverbund konzentriert stand. Und die Hausherren schlugen selbst nach 65 Minuten eiskalt zu. Es ging schnell über die linke Seite, Zimmerschied passte punktgenau ins Zentrum, wo Niklas Hauptmann im Rutschen den Ball ins lange Eck beförderte.

Nur zwei Minuten später war die Partie endgültig entschieden, als Kaito Mizuta Kutschke von hinten in die Hacken trat und dafür glatt mit Rot vom Platz gestellt wurde. Das Anfang-Team konnte in den verbleibenden 20 Minuten das Spiel kontrollieren und kam selbst noch ein paar Mal in gute Abschlusspositionen. Ein weiterer Treffer aber gelang nicht.

Dynamos Robin Meißner im Duell mit Can Özkan.

___

rac