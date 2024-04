3. Liga Dynamo Dresden setzt Trainer Markus Anfang vor die Tür Stand: 20.04.2024 18:38 Uhr

Markus Anfang ist nicht mehr Trainer von Dynamo Dresden. Die SGD setzte Anfang unmittelbar nach der Niederlage gegen Viktoria Köln vor die Tür. Nun rückt ein Trio um Klublegende Ulf Kirsten in die Verantwortung.

Drittligist Dynamo Dresden hat Cheftrainer Markus Anfang und Assistent Florian Junge von ihren Aufgaben entbunden. Das gaben die Schwarz-Gelben am Samstag (20. April) nur knapp zweieinhalb Stunden nach der 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln bekannt. Die Verantwortlichen der Sachsen reagierten damit auf die Krise in diesem Kalenderjahr. Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga wollen sie nun einen "neuen Impuls" setzen. Interimsweise übernehmen Ulf Kirsten, der bisherige Co-Trainer Heiko Scholz und U19-Coach Willi Weiße die Mannschaft.

SGD-Chef Fischer: "Ergebnisse ausgeblieben"

Dynamo-Geschäftsführer David Fischer sagte: "Die Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir haben uns bei der Verpflichtung von Markus Anfang auf ein gemeinsames Ziel festgelegt, welches wir weiterhin fest im Auge haben. Allerdings sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität der Mannschaft im Saisonverlauf zunehmend seltener gezeigt hat und die gewünschten Ergebnisse ausgeblieben sind."

Seit Jahresbeginn gelangen in 14 Ligaspielen nur drei Siege und drei Unentschieden, die restlichen acht Begegnungen wurden trotz teilweise spielerischer Überlegenheit verloren. In der Tabelle hat Dynamo so seinen komfortablen Vorsprung verspielt, das Polster auf Rang vier betrug im Januar noch zehn Punkte. Aktuell liegt die SGD auf Aufstiegsrelegationsrang drei, kann aber noch am Sonntag (21. April) von Preußen Münster verdrängt werden.

SpiO/pm