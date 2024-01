Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden lotst Arslan aus Magdeburg zurück nach Elbflorenz Stand: 31.01.2024 14:35 Uhr

Im Trainingslager schob Magdeburg-Trainer Christian Titz den Gerüchten noch einen Riegel vor – knapp zwei Wochen später ist alles anders: Die SG Dynamo Dresden hat die Rückholaktion ihres Vorjahrestopscorers Ahmet Arslan perfekt gemacht.

Im zweiten Anlauf soll Ahmet Arslan die SG Dynamo Dresden zurück in die 2. Bundesliga schießen. Dafür hat der aktuelle Drittliga-Zweite den torgefährlichen Offensivmann einen Tag vor Ende des Transferfensters nun doch vom 1. FC Magdeburg loseisen können. Wie die Schwarz-Gelben am Mittwoch (31. Januar) mitteilten, ist der 29-Jährige zunächst bis Saisonende ausgeliehen worden.

Im zurückliegenden Wintertrainingslager in Belek mussten Ahmet Arslan (li.) und Markus Anfang (re.) noch unterschiedliche Vereinskleidung tragen. Der Zuneigung füreinander tat das keinen Abbruch.

Arslan und Becker mit großer Vorfreude

Dynamo, das trotz jeweils drückender Überlegenheit die ersten beiden Heimspiele des Jahres gegen Sandhausen (0:1) und Dortmund II (1:2) vergeigte, suchte dringend nach Verstärkung für die Offensive und hat die beim FCM ins Abseits geratene Wunschlösung dafür realisieren können. "Die Vorfreude, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, ist groß. Es macht mich glücklich, dass mir erneut das Vertrauen entgegengebracht wird und wir gemeinsam dieses für den Verein wichtige Ziel angehen", sagte der Rückkehrer in einer ersten Stellungnahme.

"Wir sind glücklich, dass sich die Option ergeben hat, Ahmet noch einmal für uns zu begeistern. Er kennt die Gegebenheiten hier in Dresden, war letzte Saison Torschützenkönig in der 3. Liga und kann ein wichtiger Baustein unseres Teams in dieser entscheidenden zweiten Saisonhälfte sein", ließ sich SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker zitieren und ergänzte: "Wir wissen um seine Qualität aus der Vorsaison und freuen uns, dass er diese wieder für Dynamo unter Beweis stellen kann."

Tinte trocken: Ahmet Arslan (re.) unterschrieb am Mittwoch (31. Januar) zum zweiten Mal bei der SG Dynamo Dresden.

Kurzes Intermezzo beim 1. FC Magdeburg

Arslan – damals noch von Holstein Kiel ausgeliehen – mauserte sich in der Saison 2022/23 im Trikot der Schwarz-Gelben zum alles überragenden Drittliga-Akteur, der 25 Tore und neun Vorlagen in 36 Punktspieleinsätzen anhäufte. Die Krönung blieb ihm und der Mannschaft von Cheftrainer Markus Anfang im vergangenen Mai jedoch versagt: Nach dramatischen Finale fehlten der SGD ein Punkt und ein Tor zum Aufstieg bzw. ein Punkt zu den Relegationsspielen gegen den späteren Absteiger Arminia Bielefeld. Wenig später sicherten sich die Magdeburger für gut 400.000 Euro Ablöse an Kiel die Dienste des Deutsch-Türken. Dort wurde Arslan in den folgenden Monaten jedoch nicht glücklich.

Unter FCM-Trainer Christian Titz brachte es der gebürtige Memminger wettbewerbsübergreifend auf lediglich zwölf Pflichteinsätze (zwei Tore, ein Assist), nur drei davon in der Startelf. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Braunschweig hatte er schon nicht einmal mehr im Kader gestanden. Arslan sei im Saisonverlauf "nicht so zum Zuge gekommen, wie wir uns das beidseitig erhofft hatten. Es ergibt Sinn, ihn zu Dynamo Dresden auszuleihen, wo er bisher seine beste Zeit erlebt hat, damit er in der Rest-Rückrunde die notwendige Spielpraxis erhält, um uns in der neuen Saison weiterhelfen zu können", gab ihm FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork mit auf den Weg.

red