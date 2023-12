Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden holt Batista Meier vorzeitig aus Verl zurück Stand: 21.12.2023 15:22 Uhr

Wenn Markus Anfang am 2. Januar zum Trainingsauftakt der SG Dynamo Dresden bittet, wird auch ein altbekanntes Gesicht wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie aufschlagen – Oliver Batista Meier kehrt vorzeitig zurück.

Oliver Batista Meier wird ab Januar 2024 wieder bei der SG Dynamo Dresden aufschlagen. Die Schwarz-Gelben meldeten am Donnerstagnachmittag (21. Dezember), dass der ursprünglich bis Saisonende laufende Leihvertrag bei Drittliga-Konkurrent SC Verl vorzeitig beendet wurde.

Sommer 2022: Oliver Batista-Meier (li.) lauscht den Anweisungen von Trainer Markus Anfang. Nun gibt es nach einem Jahr Pause das Wiedersehen.

Leistungsexplosion beim SC Verl

Der seit Januar 2023 in Verl spielende Offensivmann erlebte in der aktuellen Spielzeit eine regelrechte Leistungsexplosion – in 20 Drittliga-Saisoneinsätzen für den derzeitigen Tabellensechsten lieferte Batista Meier 19 Scorerpunkte (neun Tore, zehn Vorlagen). SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker sagte: "Wir haben Oliver nach Verl verliehen, um mit Spielpraxis seine Weiterentwicklung zu fördern. Seine zuletzt gezeigten Leistungen, die erzielten Tore und Vorlagen sprechen für diese Entwicklung. Deshalb haben wir uns bewusst für die vorzeitige Rückkehr entschieden."

Unter Trainer Markus Anfang hatte der im Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern und FC Bayern ausgebildete Batista Meier in der Hinrunde der Vorsaison überhaupt keine Rolle gespielt. Damals durfte er lediglich vier Punktspielkurzauftritte über insgesamt 40 Minuten bestreiten.

Batista Meier auch in Zweitliga-Notizbüchern

"Wir wissen, dass er ein guter Fußballer ist. Und ich habe immer gern gute Fußballer in meinen Reihen", sagte Markus Anfang noch am Mittwochabend nach dem 1:0-Sieg in Bielefeld auf MDR-Nachfrage zum Thema. Batista Meiers wiederholt starke Leistungen in Verl sollen ihn offenbar auch in die Notizbücher bei höherklassiger Konkurrenz gebracht haben. Dem Vernehmen nach gilt das für Paderborn und den Hamburger SV, wo sein früherer Bayern-Jugendtrainer Tim Walter in Verantwortung des Zweitligateams steht. Batista Meiers Vertrag in Dresden läuft bis Juni 2025.

red/pm