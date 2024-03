Basketball | Bundesliga Duell der Giganten: Niners Chemnitz wollen Revanche gegen Alba Berlin Stand: 22.03.2024 13:21 Uhr

Die verhagelte Silvesternacht nach der Niederlage gegen Alba Berlin ist den Niners Chemnitz in bester Erinnerung. Es war einer der wenigen Tiefpunkte. Am Sonntag wollen die Überflieger Revanche nehmen.

Die Saison der Basketball-Riesen Niners Chemnitz liest sich märchenhaft. 20 von 24 Ligaspielen haben die Sachsen gewonnen, thronen damit auf dem Spitzenplatz und sind in dieser Saison auf Augenhöhe mit den Besten der Besten. Dazu gehört traditionell auch Alba Berlin. Am Sonntag (24. März) kommt es in Chemnitz zum Duell der Giganten.

Ausverkauftes Haus im Hinspiel in Berlin.

Die Niners haben eine Rechnung offen. Im Hinspiel endete die Traumserie nach zwölf siegreichen Spielen jäh. Ausgerechnet am Silvestertag verloren die Niners mit 90:101 in Berlin. Gleich vier Chemnitzer mussten mit fünf Fouls vorzeitig duschen gehen. "Berlin ist sehr clever darin, Fouls zu ziehen. Das hat uns vor Probleme gestellt", erinnert sich Jonas Richter. Der 2,07 Meter große Flügelspieler ist überzeugt, dass sein Team diesmal abgezockter agiert. "Das wollen wir besser machen, die letzten Spiele haben einen guten Trend gezeigt", sagte der Weltmeister.

Alba nach zwei Niederlagen angeknockt

Während die Chemnitzer ausgeruht in das Duell Erster gegen Dritter gehen können, hat Alba Federn gelassen und unter der Woche zwei Niederlagen in der Euroleague kassiert. "Das kann man schon als Vorteil für uns sehen. Gerade Auswärtsspiele sind fordernder für den Körper", so Richter. Die Berliner performen in der Liga gut, sind in der Euroleague aber abgeschlagen Letzter. Die Reisen quer durch Europa sind aktuell mehr Last als Lust. "Wir müssen einfach sehen, wie viel Energie noch da ist. Sie warten ja die ganze Woche auf uns und können sich vorbereiten", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

Im Endspurt der Hauptrunde geht es auch um eine gute Ausgangslage für die Playoffs. Der Erste hat von der Papierform her das leichtestes Los. Allerdings zeigt die letzte Saison, dass das nicht immer so sein muss. "Die Playoff-Phase macht Basketball aus. Ulm ist als Siebter Meister geworden. Das zeigt, es kann alles passieren. Auch da gilt, egal auf welchem Platz wir reinkommen, voll fokussiert weiterzuspielen", blickt Richter schon voraus.

Auf den Punkt voll da zu sein, ist es, was die Mannschaft in dieser herausragenden Saison ausmacht. Richter schwärmt von der "Teamzusammenstellung", die sei in diesem Jahr stark. "Jeder kennt seine Rolle und weiß, was zu tun ist. Jeder nimmt sich zurück und spielt fürs Team. Die Mentalität macht uns aus", sagt das Eigengewächs oder wie Kevin Yebo ihn nennt: "Kapitän Chemnitz"

Basketball-Arbeiter Yebo in der Form seines Lebens

Yebo war zuletzt bester Chemnitzer, ist in einer überragenden Form und kaum zu stoppen. "Er ist Wahnsinn", schwärmt Richter. Yebo wurde nichts geschenkt, sein Weg in die Bundesliga war schwierig und steinig. "Ein harter Arbeiter, spielt mit voller Energie, hat uns das ein oder andere Spiel getragen. Ich hoffe, er macht das gegen Alba genauso." Der 28-jährige Yebo ist in der Form seines Lebens. Er brennt auf eine Revanche: "Wir wollen zeigen, dass wir uns gegen die Top-Teams nicht verstecken müssen."

Yebo - "Haben die besten Fans"

Ein Sonderlob bekommen die Fans, die Yebo "die Besten der Liga" nennt. "Sie geben uns sehr viel Energie. Sie stehen immer hinter uns. Egal, ob wir Erster sind oder um die Playoffs kämpfen. So eine Fan-Base ist das Schönste für einen Basketballer."

Die Niners sind in der Bundesliga als Erster voll auf Kurs, überzeugen aber auch international. Im Europe-Cup hat die Mannschaft das Ziel unter die Top 4 zu kommen, erreicht. "Jetzt wollen wir das Ding auch gewinnen." Die Reise auf dem europäischen Parkett geht am Mittwoch (27. März) in Blibao weiter. Logisch, dass die Niners am liebsten mit einem Sieg gegen Alba im Gepäck auf Reisen gehen wollen.

Sanny Stephan